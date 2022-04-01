【金童玉女】孫藝珍喊住嫁玄彬　150萬包場豪華完婚

韓國女神孫藝珍終於嫁給了初戀，和男神玄彬昨日（31日）在韓國舉行童話式世紀婚禮，並貫徹簡約不奢華作風，未有刻意佩戴價值連城的珠寶點綴放「閃」。為保婚禮不受騷擾，推出3大嚴格保安措施務求滴水不漏，包括斥資約150萬港元包場，惟難掩孫藝珍喜獲有情人，感動拭淚的難忘一刻！

2019年韓劇《愛的迫降》成為「媒人」為玄彬和孫藝珍牽紅線，相戀接近兩年，並於早前宣布婚訊。雖然把婚事保密，但仍難逃傳媒法眼，如之前的消息所指，他們昨日於首爾格蘭德華克山莊酒店的Aston House舉行豪華戶外婚禮，招待大約200名賓客。

為保這場世紀婚禮不受騷擾，能在浪漫及溫馨的氣氛下舉行，一對新人採取3大嚴格保安措施！第一項措施，是有傳一對新人包下如私人會所的Aston House，即是全日酒店只舉行他們這一場婚禮，有指單是租借場地費用約150萬港元，在昨日流出的婚禮照中，見現場布置採用大量鮮花，婚宴會場內的布置更以白色為主，再配以粉紅及紅色的玫瑰花作點綴。第二項措施，是現場有大批保安維持秩序，所有進入會場的人士及車輛需通過身份核實，才可「通關」放行，同時更出動航拍機在上空巡視。第三項措施，是特意設立「隔離區」，因有見藝人明星會有助手及工作人員隨行，故在婚禮開始前，隨行人員被安排在備有美食的「隔離區」休息，只有獲邀的明星才可進入婚禮場內。保安措施滴水不漏，加上會場地理位置較隱密，故媒體只能站在遠處透過長鏡頭及航拍機一窺婚禮情形。昨日網上瘋傳喜帖內容的照片並指婚禮將在下午3時舉行，但因為喜帖是使用新人的藝名，而非真名「金泰坪」和「孫彥眞」，日期和地址都有錯，故有媒體指此帖是偽造，事務所則拒絕回應。

張東健致詞 孔孝真接花球

兩大譽滿全亞洲的男神女神結婚，見證婚禮的嘉賓同樣極具分量，包括負責致詞的張東健、為新人獻唱《愛》劇歌曲《Give You My Heart》的「OST女王」Gummy，男歌手金范秀與Paul Kim 則負責唱祝賀歌曲。而安聖基、朱鎮模、池珍熙、孔劉、河智苑、李敏貞、孔孝真、嚴智媛、宋允兒、吳允兒及丁海寅等亦獲邀赴會。一對新人在香港時間昨午2時進行婚禮綵排後，婚禮在下午3時正式舉行，以黑色西裝配煲呔的玄彬率先步入會場，而孫藝珍由父親帶領下把她交給玄彬，在交換戒指及許下愛的誓盟後，她更感動得當場熱淚盈眶，多次拭淚，而玄彬一直緊緊的拖着她，默默守在身旁，而韓國黃金盛女孔孝真接到花球也成另一高潮。

豪宅度新婚首個周末

婚禮舉行前，玄彬和孫藝珍的事務所發放婚照，一對新人綻放幸福甜蜜笑容，事務所發文：「今天，孫藝珍與玄彬將會以夫妻身份踏出第一步，婚禮儀式因為疫情而以非公開形式進行，希望大家諒解，現在通過二人的婚照向大家送上新消息。」又特別多謝大家的祝福和支持，兩人今後會努力報答大家的愛戴。有消息人士指兩人將在首爾市相鄰、位於京畿道九里市峨川洞的豪宅「Walkerhill PODOVILL」度過婚後首個周末，這是玄彬早年買下的豪宅，而他們暫時未有度蜜月的計劃。

從昨日（31日）公開的婚照及所拍得婚禮情況，可見孫藝珍先後換上幾套婚紗，並貫徹其低調不奢華的作風，未見她佩戴閃爍耀眼的珠寶。以上幾套婚紗出自不同的婚紗設計名師，當中包括VERA WANG，有傳單是這件婚紗價值約7萬7千港元。至於玄彬也先後換上兩套名牌西裝，有傳兩套總值逾12萬港元。此外，有網友將豪華婚宴餐單曝光，主餐有烤韓牛、活龍蝦，另外還有魚子醬、海膽、松露、羊肚菌、松茸等高檔食材。