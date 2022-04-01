「友邦慈善基金網上健康樂園」200堂免費網課助孩子歡度特別假期

「友邦慈善基金網上健康樂園」的全新課堂，包括由(上)星級名廚及素食達人陳浩然Elvis Chan主持的「營素自煮教室」，以及由(下)劍橋大學畢業導師、Big Bang Academy聯合創辦人Teacher Nixon主持的「STEM Academy」。 (客戶提供)

【特約報道】突如其來的特別假期，學校的網課暫停，疫情仍然嚴峻，必須留家抗疫。家長擔心孩子虛度光陰，或是沉迷打機？自2021年3月起已經為全港兒童及青少年推出超過200堂免費網課的「友邦慈善基金網上健康樂園」推出全新的精彩課堂，當中包括由星級名廚及素食達人陳浩然Elvis Chan主持的「營素自煮教室」，以及由劍橋大學畢業導師、Big Bang Academy聯合創辦人Teacher Nixon主持的「STEM Academy」，務求讓孩子在足不出戶留家抗疫期間，仍能通過自學充實自己，保持積極正面的心態以及身心靈健康。

營素自煮教室

香港兒童的自理能力一直備受質疑，有說是因為升學競爭激烈，家長往往只注重栽培孩子的學術成就，而執床、洗衫、換床單這些在學校成績表上不計分的項目，家長未必着緊要小朋友學習。因應第五波疫情迎來一個要大家足不出戶的特別假期，正是家長把握時機，讓小朋友接受基本自理訓練的好機會。

「友邦慈善基金網上健康樂園」特別邀請到香港著名的素食達人、曾主持香港開電視《追素解決師》及Viu TV《今晚趁熱食》等節目，並著有《素做幸福滋味》系列的陳浩然Elvis，開班教小朋友自煮簡單美味的素食菜式，並介紹素食營養和配搭，希望為小朋友在特別假期增添一點趣味娛樂，同時提升孩子的自理能力。Elvis表示：「我每次表演的菜式，材料都可以輕易從菜市場買到，只要發揮創意，最普通的瓜和菜，都可以演變出令人驚喜的形象及味道。除了提升自理能力，更是創作力的訓練。透過網上教學及示範，我更會讓同學明白到煮食以至把素食烹調得美味並非想像中困難，非但容易入門，更能提供足夠營養，摒棄一般認為素食者未必夠營養、夠力、夠精神的謬誤。自小茹素如我，亦長得一樣高大，就是最佳的現身說法。除此之外，我更希望小朋友明白，食物可以傳遞愛——是誰煮，以至為誰而煮，煮的及吃的都開心。小朋友如果為父母奉上親手烹調的食物，一定可以為全家帶來難忘的快樂時光！」

STEM Academy

由劍橋大學畢業導師、Big Bang Academy聯合創辦人Teacher Nixon主持、共12堂的「STEM Academy」，分為「人體奧秘」及「太空」兩個系列。前者分為「骨和肌肉」、「消化系統」、「呼吸系統」、「心臟」、「腦」及「泌尿系統」六個單元，而後者則包括「太陽」、「太陽系」、「星星」、「宇宙的起源」、「黑洞」及「外太空生物」六個單元。每課除了教授知識之外，更附設DIY手工或實驗，讓大家學以致用，例如通過親手整「便便」了解人體消化系統、通過DIY人造肺學習有關呼吸系統的知識，以及親手製作極光明信片及不同顏色的銀河系等，寓學習於娛樂，寓娛樂於學習。

劍橋畢業的Teacher Nixon，認為讓小朋友學習科學思維，了解甚麼是科學，就算不一定要成為科學家，亦有利於未來發展。他表示：「有受過科學思維訓練的人，會比一般人多做幾步，包括懂得制訂目標、訂立假設、求證假設、進行實驗、收集和分析數據。做科學實驗跟商業項目方法一樣，我甚至認為這種思維可以應用在生活每個部分。有了這種思維訓練，任何新東西新知識都可以放馬過來，只要利用上面提到的五個步驟不斷學習，便足以應付新挑戰。不敢說這套思維在各行各業都百分百合用，但至少能夠讓你有目標及方向去把事情做好。」

在每課加入DIY手工或實驗，除了可以讓小朋友通過「落手落腳」而更深入理解課堂內容及掌握科學概念之外，更切合Teacher Nixon希望在「STEM」中加入代表Art的「A」而成為「STEAM」的心願：「科學訓練向來着重邏輯性思維，但人的腦袋其實有兩邊，除了講邏輯，還需要創造力。在STEM中加入Art，是希望科學和藝術創作能夠共學相長，科學入面其實不乏視藝與圖像，例如人體和分子的結構等就需要畫面去理解。科學的範疇可以很闊，不單只有實驗，在分析數據和建立模型時就需要視藝知識，藝術和科學在很多方面可以是相輔相成。」

如欲參加「營素自煮教室」或「STEM Academy」，只需登入 AIAF-wellness.org 即可免費參加。除此之外，「友邦慈善基金網上健康樂園」更設有涵蓋語文、運動、武術、美藝、講故事及品格培育等的課程，益智多元，費用全免。留家不外出的特別假期，依然可以過得多姿多采！