尊特拉華達向患失語症舊拍檔布斯韋利士致敬

美國男星布斯韋利士（Bruce Willis）被女兒Rumer公開患上失語症，需要息影。曾與布斯合作《危險人物》（Pulp Fiction）與《飛越童真》（Look Who's Talking）的美國男星尊特拉華達（John Travolta），於社交網站上載兩人的昔日合照，撰文向布斯致敬，內容感人。

尊特拉華達表示：「布斯同我一齊拍《危險人物》同《飛越童真》呢兩部我哋最成功嘅作品之一，成為咗好朋友。好多年之後，佢同我講：『阿尊，我淨係想你知道，當有好事發生喺你身上，我感覺就好似發生喺自己身上咁樣。』呢個就係佢有幾好人。我愛你布斯。」

另外，與布斯合作《鬼眼》（The Sixth Sense）與《不死劫》（Unbreakable）三部曲的導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）亦於社交網站表示：「向我大哥布斯韋利士送上所有愛同尊敬。我知道佢好好嘅屋企人喺佢身邊支持同畀力量佢。佢永遠會係我細個時貼喺牆上海報入面嘅英雄。」《鬼眼》前童星Haley Joel Osment亦讚布斯是「真正傳奇」。