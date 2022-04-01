一鏡到底考演技　葉巧琳摘最佳女主角金獎

歌手葉巧琳（Mischa）憑處女電影《意外》勇奪《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》專業組「最佳女主角」金獎，Mischa自出道以來，工作主要圍繞音樂，能作能唱，難得演技上亦獲得認同，她獲知消息時超級開心，而該片同時獲頒「最佳微電影製作大獎」銀獎及「最佳微電影編劇獎」。

首次演戲沒想到一擊即中順利封后，她說：「今次係非常之開心可以參與到一個咁好嘅作品，其實我睇緊頒獎直播嘅時候，見到最佳微電影嘅編劇係我哋得獎時，我已經係超級開心！因為我真係覺得個故事好好，最後有好多懸疑，原來有咁多Surprise嘅！」當刻即時發短訊給自編自導自剪的Paco Wong（王慶南）恭賀。但想不到，原來自己也有份得獎，她說：「自己都係第一次去演戲，對我嚟講都係一個好新嘅事情，所以真係冇諗過會得到金獎。同埋呢個金獎係真係好多人幫助我先攞到，我收到劇本後，搵咗個Acting coach幫我排戲，上咗兩堂，盡量去搵吓點樣去演得好啲，個角色嘅Action應該係點，個Inner monologue應該係點，講每句對白裏面或聽人哋對白時個即時反應、個心底話應該點樣去諗，呢啲都有佢去Guide我。」Mischa強調今次成就，全賴大家一起研究、摸索和指導。

Paco表示感謝Mischa的幫忙，合作好愉快，他稱開頭是有少少擔心：「因為佢冇做過戲，但估唔到佢嘅表現係咁出色，佢嘅表現有一種好從容嘅感覺，呢個係一個演員好應該要有嘅特質，佢本身天生就有呢樣嘢，可能佢係一個學聲樂出身嘅表演者，佢對情感嘅處理已經好熟悉，所以佢對情感嘅運用非常之輕鬆。」電影中一鏡到底的一幕，片長約5至6分鐘，Mischa吃足20次NG，Paco笑言好正常，Mischa就感激導演有耐性，讓她能在無壓力下去完成。Mischa表示最難忘開工那幾天天氣超凍，戲服很薄，未埋位時凍到狂震，幸得助手幫手暖腳，但看到其他演員穿着長袖衫褲，只能羨慕。「拍炒車戲一場印象好深刻，其實架車係靜止狀態，但我哋要扮碌落山，外面嘅手足一個扮樹枝揈，一個Chok架車，我同Alan（陸駿光）喺車入面尖叫，大家都好忙，出到嚟效果都好似，好正！」

是次獲得獎項，讓她發現自己或許有更多可能性，她說：「能夠攞到金獎，我覺得好似一個小小嘅承認，可能我除咗喺唱歌呢一邊，喺電影上有其他嘅發展，我希望將來亦都有一啲機會可以拍到電影，想去踏足另一個層面。」她的歌曲《神把眼淚都留給了人》被選用為電影的劇中曲，她指：「當初寫呢首歌時，係寫畀一個離開咗我嘅朋友，今次可以喺微電影度用，好似賜予佢另一個生命，我非常之感恩，希望大家睇完多多支持。」