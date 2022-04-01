網上行×Now TV×eye3首推「在家工作娛樂學習組合」　提供全方位上網及娛樂方案

【營業資訊】香港電訊旗下三大品牌網上行、Now TV 及 eye3 首度合作推出全新「在家工作娛樂學習組合」*，在疫情下為香港家庭提供全方位上網及娛樂方案，使家居擁有全面 Wi-Fi 覆蓋。

因應客戶在家抗疫的時間大增，家庭成員以不同裝置同時上網，各有不同需要。不論是在家工作、娛樂或學習，對寬頻上網及配套均有所不同。香港電訊的「在家工作娛樂學習組合」，以「工作娛樂自學 SYNC 級家居」為主題，並首次連結三大服務，讓客戶只需以一個月費，即可以獲得寬頻上網、家居 Wi-Fi、電視娛樂及智能生活通訊服務，當中還包括提供指定 Linksys Velop 路由器兩部及三星 10.5 吋 LTE 平板電腦一部。

「在家工作娛樂學習組合」照顧全屋一家人需要，由網上行提供的優質寬頻服務，使客戶可在一個穩定及快速的上網環境下，進行在家工作及網上會議，更可供小朋友上網課繼續學習。在工餘及課後，客戶在家的時間大增，在家娛樂成為一家人的生活需要，因此組合帶來 Now TV的優質娛樂資訊內容，當中包括新聞、劇集、體育及親子娛樂等節目。另外，客戶又可以利用組合提供的平板電腦上網或享用 eye3 智能生活通訊服務^。為方便客戶，組合更提供連接 WiFi 的路由器裝置，透過網狀 Wi-Fi 系統，提供強大而可靠的家居 Wi-Fi 體驗，切合日常在家上網需要。客戶無需再自行選購及安裝，簡單方便之外更提升整體客戶體驗。

「在家工作娛樂學習組合」優惠月費由港幣$298 起，較原價優惠高達 6 折。而且組合更具彈性，客戶可因應個人需要選用升級組合或增值服務。客戶查詢可致電 2888 1888，或瀏覽netvigator.com，或掃瞄以下 QR code，更可以親臨 1O1O 及 csl 專門店查詢。