袁嘉敏爆Seed疑晒鍾培生5層高豪宅：在鍾家的一年是噩夢

擁有34D Big爆身材嘅前港姐袁嘉敏(Candy),今日(1日)忽然喺社交網上載多張相,指名道姓炮轟鍾培生父子,並激動留言大鬧二人:「I don't think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.(我未公開講過其他人壞話,但鍾培生同鍾仁偉這兩個人絕對係人渣,太可怕了!)」

見佢上載嘅相中,除轉發咗鍾培生為爸爸慶生嘅一家三口慶生合照,Candy更疑似公開鍾培生與父母同住淺水灣5層高豪宅,及一個印有「鍾」字利是封,並繼續發文:「「I always try to see the goodness in people, try to be a friend who would listen and be there to help when needed. Sometimes it's fairly disappointing when people are so selfish, superficial and twisted. One year with the Cheung, what a nightmare.(我總是試圖去理解人的善良,努力去成為一個願意傾聽並在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲,真令人失望。與鍾家的一年,真是一場噩夢。)」

佢喺晒出嘅天台照中,又寫道:「Thank you for all the breakfast, lunch and dinner, and the wine. Maybe I owe you two in my past life. No more long chats. I was too kind.(謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐,還有酒。也許我前世欠了你們兩個。沒有更多的長時間聊天。我太善良了。)」有網友估佢會唔會係趁愚人節同大家嚟個大整蠱,而「事主」之一鍾培生就回覆東網表示:「了解緊。」不過見鍾培生接受傳媒追問後,心情仍然靚靚,見佢仲喺社交網出Post,同好友外出食Lunch,明顯未有對事件上心。

袁嘉敏接受媒體訪問時再表示「兩個都唔係好人」並指「人品好有問題。」問到她是否曾在鍾家的大宅居住過,她表示:「兩父子都有古怪要求。本來是好朋友,唔會再聯絡。」至於整件事的來龍去脈,她則以「事情像小說般複雜。」來回應