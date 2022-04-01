NFT王者︱余文樂106個過億天價收藏品曝光

圈中「潮流教父」余文樂，最近由潮物收藏家升呢做NFT創造者，全副心思大搞首個自家NFT系列「Zombie Club」，初始售價每個定價（mint price）定價為0.666 ETH（折合約港幣$15,584），預售時就以最快時間登上全球最大NFT交易平台OpenSea排名第一位，創下世界紀錄！佢創立嘅Zombie Lab NFT系列《ZombieClub Token》開售，定價每個NFT為0.666 ETH（以太幣）（截稿日現值$2,274美金，港幣$17,737），開售（鑄造）後於Opensea迅速炒至每個2.29 ETH（以太幣），去到尋日（31日）每個ETH值$3,416美金計算，即港幣$61,016，價格已被炒高三倍半，每個NFT盲盒淨賺近港幣$43,000。

開啟盲盒當晚，余文樂就開Live玩實播嚟「與眾同樂」，今次Live仲間接曝光佢嘅加密幣錢包地址，網友即瀏覽佢所有NFT收藏品同資產。原來佢收藏咗9個早前拍賣得到港幣$3,385萬天價的Cryptopunks系列，佢又以66ETH（約170萬港幣）買下自家NFT編號#2880、排名第4稀有度嘅死神NFT，加埋大大小小史詩及稀有級別作品，總估值約170ETH，即約450多萬港元。

不過講到最勁，就係佢收藏咗CryptoPunks系列，此NFT喺市場上已經去到有錢都未必買到嘅狀態，近期成交「最平」一個都需要70ETH（約180萬港幣），最貴一個更達217ETH。取其中間位143ETH，即是余文樂9個CryptoPunks就已值1,287ETH，最低都價值約3,429萬港元。三個MAYC（變異猿）系列最少值105ETH（約279萬港元），而6個 Meebits則最少值32ETH（約85萬港元）。不過，上一次余文樂將《CRYPTOPUNK 9997》捐出拍賣並賣出3,385萬港元後，佢依家手頭上擁有嘅9個CryptoPunks收藏品好有可能再被炒高，分分鐘隨時已經值成億！