i Vision Circular Concept百分百可回收

1. 車載幾乎完全使用循環回收材料製造的100%可回收全固態電池，擁有高能量密度之餘，大大減少對地球最寶貴資源的使用。此外，車上電源屬雙向性，有入有出，可作戶外或家用電源。（互聯網）

除了轉以純電驅動，道路上零排放，近年各大車廠還積極諗計如何由設計、開發到製造的生產過程中減少碳足迹，令每部車的整個生命周期變得具可持續性。早前寶馬(BMW)發表的 i Vision Circular Concept，便是朝着實現氣候中和及可持續未來目標而誕生的全純電動概念作。透過包含RE:THINK、RE:DUCE、RE:USE和RE:CYCLE的四項原則在內的Circular循環設計，實現100%使用回收材料及100%的可回收性的可持續未來完美示範。

i Vision Circular Concept 車長僅約4米長及採用4座位設定，是廠方團隊根據循環經濟原則，一方面重新審視車上每個部件，小至一個廠徽、一個按鍵、一粒螺絲的功能，甚至是車漆的使用，藉以最新技術和經巧妙地重新設計，減少部件和材料使用至最低限度；一方面特別使用再生物料(例如：經回收再造的鋁、鋼、玻璃及塑料等)及經認證的生物基原材料，而打造的一款100%可回收、兼顧可持續性和現代豪華感的小型純電概念車。以下重點跟大家逐一解構：