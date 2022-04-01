敏華冰廳「就是高手味道」　疫情下關懷顧客大派主題口罩收納套

【營業資訊】早前敏華冰廳聯乘日本動畫工作室Asurafilm打造出品牌動畫「就是高手味道」，以熱血動漫風作基調，全新風格呈現拳頭產品「敏華黯然銷魂飯」和「BIG MEN菠蘿包」，帶大家尋找高手味道。影片推出後廣受好評，網上點擊率節節上升，更有評論留言大讚。

為答謝大家對敏華的支持與喜愛，同時關心疫情下顧客的身體健康，敏華冰廳即日起展開免費派發口罩收納套活動。顧客凡追蹤敏華冰廳Facebook專頁，並點讚專頁內「就是高手味道」影片，即可免費換領精美主題口罩收納套乙個。用餐時妥善放置口罩，保持乾淨衞生，大家就可以放心享受餐廳美食了。

必試招牌菜式之一的「敏華黯然銷魂飯」，以4片厚切半肥瘦脢頭叉燒為主角，叉燒燒至燶邊焦脆，啖啖肉汁，充滿油脂香，再加上軟糯的金鳳香米、流心荷包蛋、秘製頭抽和香葱油，令人回味無窮！還有另一招牌的「BIG MEN菠蘿包」，每日現場新鮮烘焙，外脆內軟的菠蘿包夾着香濃芝士、嫩滑炒蛋、清甜番茄和滋味午餐肉，足料到爆餡，啖啖滿足！