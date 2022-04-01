《二十五，二十一》後日結局　南柱赫親自回應死亡傳聞

韓星南柱赫與金泰璃主演的tvN韓劇《二十五，二十一》將於周日（3日）大結局，南柱赫在劇中飾演體育記者白易辰，金泰璃則扮演劍擊選手羅熙度，因首集便講到羅熙度將來的女兒的姓氏是金，因此不少觀眾都猜測白易辰將遇事故或患病離世，所以沒有與羅熙度結婚。

Soop事務所昨日（31日）公開南柱赫的訪問短片，他指劇集即將播畢，終於可以坦白回應傳足個半月的「死訊」：「我收到了很多電話，大家都問我為甚麼死，我不知道大家為何那麼想我死，我覺得是有人想暗中陷害我，請不要這樣。」他又賣關子說：「在餘下的集數希望大家有趣地觀看，我會給大家看到多樣化的面貌，請大家多多期待，假如大家可以看到最後，我會非常感謝。」

談到他於2019年出席《青龍電影頒獎禮》的打手印儀式時因為手印畸形而惹熱議，他搞笑地回應：「這件事無法忘記，一直好想解釋，當日有專家來教我們如何打手印，他教我們把手埋在液體裏，液體蓋過了我的手，但專家說沒關係，最後卻變成這樣，很想跟大家說，這是正常的，不是因為我做錯了。」之後又搞笑道：「只要有趣就行了。」