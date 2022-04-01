【果然有料到】呢種水果叫咩名？可以點揀點食呢？

最近好多朋友係群組傾偈，話呢排見到好多綠色水果，好似釋迦牟尼佛頭部咁，問唔知好唔好食，又問唔知點食云云！呢種綠色水果正正因為外形似足釋迦牟尼佛頭部，台灣人便稱之為釋迦，而廣東人如我哋就會稱之為番鬼荔枝，仲有其他名稱，好似番荔枝或番枝、佛頭果等，學名為Annona squamosa，又有Atemoya、Custard Apple或Sugar Apple之稱。營養非常高，熟了嘅番枝都甜度高，大小朋友都接受得到。

唔少人以為番枝係夏日水果之一，啱一半，因應產地及技術而定，香港普遍來自內地、台灣、泰國、越南及澳洲等地，當中又以台灣及泰國來貨最多。台灣產嘅番枝因為品種而有兩個造期，主要係每年8至10月及12月至翌年3月。

未熟的番枝又硬又實，聞起嚟零香味，熟透之後才變軟腍，一般用手沿麟目（表面顆粒）即可撕開，可用手逐粒搣或用湯匙挖果肉食用，質感香甜軟綿，放入冰櫃雪凍嚟食仲有雪糕質感添呢！有啲品種好似鳳梨釋迦或蜜釋迦，外層麟目尖形突起又一整片，就需要用刀切開或切件再享用了。

一般番枝選購回家放上一至3日就會軟熟（冬天可能要放3至5日），但要留意，番枝後熟時需要大量氧氣及產生二氧化碳，所以未熟嘅番枝要放喺空氣流通嘅環境，切勿放喺密閉嘅袋入面或直接放入冰箱，屆時果肉發黑唔食得而浪費晒！

營養豐富

根據台灣食品營養成分資料庫指，番枝營養好高，有豐富嘅鉀、鈣、鎂、磷等礦物質，鎂離子更係蘋果嘅7倍，有助於心血管與神經系統運作。而且富含維他命C同B2，具抗氧化、抗老化功效，有助保持皮膚白滑；加上蘊含粗蛋白及膳食纖維，有助細胞健康及促進腸道蠕動，幫助排除宿便。但要留意，由於番枝甜度高、熱量自然高，並非人人啱食架！

揀手貼士

1. 外形圓潤，唔好有缺口或凹陷。

2. 麟目距離均勻，代表甜度高又水分充足。

3. 表皮要綠中帶黃，太綠代表唔夠熟、甜度低，帶白色果粉即唔夠新鮮，如果有黑色斑點代表可能運送時有碰撞或被觸摸多次而成，唔新鮮。

4. 相同Size嘅愈墜手代表愈夠水分、甜度亦愈高。

5. 麟目突起，中間溝位呈鵝黃色為之優質。

6. 麟目愈大、紋路愈深，果肉愈厚實、熟度足而口感甜。

催熟及保存方法

一般會選購未熟嘅番枝，回家後置於通風嘅室溫可存放一個禮拜，想快啲熟，可以喺表皮灑啲水，用報紙或布包裹，又或放入米缸，或雪櫃上面或熱水壺旁等溫度較高嘅地方，一般1至2日就可以熟化。如果已熟變軟則可用紙張包裹，放入膠袋後冷藏，一般可以放上3至6日；也可以去皮切件後放入保鮮袋，冷凍保存則可達1個月左右，食起嚟仲有雪糕質感添呢！