唔係愚人節講笑！周杰倫證實NFT被盜損失千萬

近年藝人都有投資NFT（非同質化代幣），更有不少成為創造者，推出自家系列，好像「潮流教父」余文樂及謝霆鋒等，向來多搞作的台灣天王周杰倫除了唱歌之外，最近亦不時投資最熱的NFT，不過於今日（1日）愚人節，他就發現自己的NFT被釣魚網站偷走，更透露那是歌手黃立成之前送的「無聊猿」，周杰倫於社交平台甫相並留言：「剛接到電話，我朋友為了幫我mint黃立成大哥的新項目，結果大哥送我的猴子被釣魚網站偷了，我以為愚人節在跟我開玩笑......結果去查看，真的沒了……看來是不是應該再跟大哥要一隻更屌的。」周杰倫又標籤了「大家請小心」、「這不是愚人節玩節」等字眼。之後黃立成都有在發文中回應「April fool’s day？（愚人節玩笑？）」似乎對周杰倫被盜這一事感到不可思議。

黃立成送的這款無聊猿（Bored Ape Yacht Club），被指是當今世界上價格最高的NFT收藏品，該系列的地板價高達28萬美元（約220港幣）。據指今早從周杰倫的地址轉出後，就迅速被高價轉手多次，以約1,400萬元新台幣（約港幣382萬多）交易，今日下午網站「Packshield」也在推特證實，周杰倫損失不止一枚無聊猿，還有一枚「突變猿」NFT、兩枚Doodles NFT都被偷，損失至少千萬新台幣以上。