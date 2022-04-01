同名同姓︱「張國榮」商標被註冊　悼念專輯上架

今日是一代巨星Leslie（張國榮）逝世19周年，環球唱片表示從19年前開始，Leslie已成為四月的主角，多年來嘗試過以不同的方式來表達思念，反覆回播Leslie留下來的神級作品，才是最觸動到心靈的方式，一聽《側面》的引子、《風再起時》的副歌，大家與哥哥之間的私房記憶又再重現。

繼過去發行過多張Leslie冠軍精選唱片後，今年又細心輯錄十張全新數位精選專輯，於今日（1日）於數個平台上架，分別以金曲、電影、突破（三張）、創作、國語、混音、現場和致敬為題，收錄Leslie於新藝寶時期的不同嘗試，而這些作品亦為哥哥音樂事業的巔峰作品，膾炙人口。金曲篇包含有Leslie橫掃流行榜的不敗神曲，是全球華人的集體回憶；電影篇讓大家回味哥哥的電影與音樂；3張的突破篇回顧80年代改編歌的天下，以三張專輯見識哥哥如何把日語、英語和國語歌曲收為己用，並加以突破超越。另外國語篇是Leslie在新藝寶時期的國語歌曲；創作篇是Leslie的「自作主張」，讓大家認識偶像的內心世界的最直接途徑；混音篇令人勾起Disco的回憶；現場篇精挑細選了六首現場錄音，與錄音室版本不一樣的質感；最後是致敬篇，哥哥向本地流行樂和音樂人致敬的作品。而哥哥的《想你》今日上架，即登上音樂平台綜合新歌即時榜的冠軍位置。

此外，「張國榮」商標於他逝世當年被申請註冊，申請日期為2003年11月25日，註冊人姓名也叫張國榮，該商標涉及的國際分類包含科學儀器。據悉，此商標也是目前唯一一個註冊成功的「張國榮」商標。