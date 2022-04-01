本日日本：酒店入住人氣雜貨店陳列室？

到日本旅行時，去人氣雜貨店3COINS掃貨是不少人的指定動作，所有生活用品、家居裝飾、飾物等件件300日圓（約HK$19）有交易，質素比100yen店高一大截，每次都買到停唔到手。最近3COINS就與三井Garden Hotels合作，即日起至9月30日於東京都港區的「三井Garden Hotels汐留Italia」酒店推出3COINS概念客房。客房以「設在酒店的3COINS陳列室」為概念，分別炮製了「商務」、「情侶」及「家庭」三款房型，因應不同的需要各有不同擺設及布置，而房內全部家電、室內設計、裝飾等都選用了3COINS的產品，可以從中得到家居設計的靈感，兼且每間概念房都有3COINS的小禮物包讓你帶走留念。為了紀念今次的合作，東京、京都及大阪等22間三井Garden Hotels即日至9月30日新增了附送價值1,000日圓（約HK$64）3COINS禮券的住宿計劃，於全日本分店都可用到。概念房房價每晚每位8,000日圓起（約HK$512）。