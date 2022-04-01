張國榮離世19周年　「哥」迷疫境獻花悼念

今日（1日）是張國榮離世19周年日子，香港疫情持續嚴峻，好多香港和外地的「哥」迷大部分只能遙遙送上祝福。「哥哥」生前好友兼經理人陳淑芬（陳太）特意訂製精緻氣球花盒，把祝福送給遠方的故友，願他一切安好！陳太的兒子家豪一早便抵達寶福山，帶備「哥哥」喜愛的食品和鮮花送給「哥哥」。

哥哥靈位前擺放花籃和心意卡，長情的日本「哥」迷已有2年未能親自前來香港，但他們依然互相聯繫為「哥哥」製作千羽鶴，並寄到香港請陳太代他們送給「哥哥」，希望「哥哥」看到粉紅千羽鶴會知道櫻花國的日本「哥」迷對他的思念。明年是張國榮離世二十周年，陳太正緊密籌備紀念活動，期望疫情快過，世界各地「哥」迷能夠共聚香港，一起繼續寵愛「哥哥」張國榮。

希望明年重辦悼念活

而「哥」迷們每年都會舉行悼念活動，包括到哥哥墮樓位置的文華東方酒店外獻花等。約今日下午5時，大批「哥」迷於文華東方酒店外聚集，大部份人手持花束及心意卡，但以往的花海卻不見了，全因疫情關係，警方為免人群聚集，於現場呼籲悼念人士完成悼念後即時將相關物品拿走，否則會派員將其清理。有19年來從未間斷到場悼念的「哥」迷對此表示可惜，期望疫情快過，下年20周年時可重辦大型悼念活動。亦有近年才成為「哥」迷的林先生表示今年是他首次參與悼念活動，指哥哥離世時他年紀還小，直至近年才開始重溫哥哥的經典歌曲及電影等作品。