打機環遊世界　解決「旅行荒」

疫情打殘旅遊業，香港人除咗想早日除口罩，更加想早日搭飛機去旅行。現實去唔到，惟有借打機環遊世界，例如PS5新作《GhostWire: Tokyo》就在東京發生，玩家可一邊收拾鬼怪一邊遊覽「家鄉」，幫大家止一止旅行癮！

游走東京都

《GhostWire: Tokyo》是由「恐怖大師」三上真司率領的 Tango Gameworks工作室打造的次世代動作冒險遊戲。故事發生在因超自然事件而令99%人口突然消失的東京都，城中湧現天狗、裂口女等大量日本傳統妖怪，玩家要借助火、風、水等元素力量的織靈術來收拾它們，繼而解開消失事件的背後謎團。借助PS5的硬體性能，遊戲重現東京這個都市永不凋零的美感，玩家將有機會游走涉谷十字路口、東京鐵塔等代表性地標，也會穿梭陰暗小路、古老神社與鳥居牌坊，發崛東京不為人知一面。遊戲對應DualSense無線控制器，施展特殊能力時會有觸覺回饋，3D立體音效帶來更深一層的沉浸感，讓玩家猶如親歷其境一樣。

洛聖都飛車

《Grand Theft Auto V》以仿美國洛杉磯的洛聖都作為舞台，時隔9年終於登陸次世代平台。遊戲升級後支援4K解像度、60幀更新率、HDR及光追功能，呈現擬真度更高的城市風貌。此外，GTA線上模式即日至6月14日供免費下載， 讓玩家從街頭騙子升格為犯罪集團首腦，Fans至愛的多競速及改車內容亦得到強化，愛飛車的話不容錯過！

機車錦標賽

《MotoGP 22》由意大利Milestone開發，並獲得MotoGP官方授權。作品收錄新賽季所有內容，包括超過120名車手、70多位歷代冠軍，以及包含印尼站、芬蘭站在內的20多條官方賽道。通過全新圖形編輯器，由戰車塗裝、引擎、車架、空氣動力學和電子設備均可微調。挑戰模式則讓玩家學習所有競賽技巧，好讓駕馭每條賽道。

雪場任蹤橫

香港有不少滑雪發燒友，早前雪季無得飛，這款《Shredders》帶大家重回雪山。玩家可藉由操控角色駕馭滑雪板，在雪場穿梭並使出抓板、Butter等各式特技。遊戲提供公園、城市及越野賽事，玩家可獨自進行旅程，也可連線與朋友一同競技。此作現於Steam平台上市，並已納入Xbox Game Pass之中。

歐洲鐵路遊

鐵路迷有福了！《Train Life: A Railway Simulator》是一款鐵路模擬遊戲，玩家可駕駛多種列車走遍歐洲，沿途穿越城鎮、鄉村、森林和山脈，恍如一次深度鐵路遊。作為司機要嚴格遵守鐵路信號和駕駛指令，例如變換軌道、控制行駛速度，也需停站上貨落客，展現逼真的駕駛體驗。