【Zac玩Zac食】高CP宅度假　熱辣辣窩心晚餐

上星期介紹咗糅合歷史文化及溫暖舒適於一身的灣仔六國酒店嘅前世今生，其實今次嚟宅度假主要係想舒服自在咁食餐有熱度的晚餐！

香港晚市冇堂食，困在家中一個月每晚唔係外賣就係自煮，而且仲有成個月捱，所以知道酒店推出個粵饌「味」力住宿優惠，每晚房價由HK$1,080起，包括一晚高級客房住宿及HK$1,080餐飲消費額，於房間點選中菜廳粵軒的美饌，所以第一時間出關訂房試吓先！

房間內有兩個餐牌，其中一個係有超過20款中菜廳小菜，但如果好似我有選擇困難症，另一個「粵饌味力」套餐就啱晒，這個二人套餐全包價只係HK$1,080，包括前菜嘅招牌蜜汁叉燒、羊肚菌螺頭燉水鴨湯、釀焗鮮蟹蓋兩隻、蠔皇原隻鮑魚兩隻、芝士南瓜汁大蝦伊麵及是日甜品。中菜廳馬師傅的美食，品質絕對有保證，以為套餐好似Room Service一次過送晒上房，但係中菜最講究熱度，酒店亦貼心地分開三次上菜，無論係燉湯定係大蝦伊麵，全部都熱辣辣送到房間，而且服務員態度親切有禮，恍如置身餐廳私人房間用膳，真心超讚！

———————

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle