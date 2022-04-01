嫵媚尤物　溫柔鬥搶韁

疫情下好多人都在家工作，亦因為咁而肥咗！其實男人身上有啲肉都唔錯，令女性覺得更有安全感，至於女仔有肉地亦唔係壞事，好似推川悠里及織田真子咁，唔單止係巨乳尤物，亦同樣屬於肉感成熟型，今日佢哋會嚟個大比併，睇吓邊個最有韻味？

巨乳葡萄

日本藝能界大型團體「惠比壽麝香葡萄」，之所以咁受男士歡迎，皆因當中大部分成員都係索到爆燈嘅AV女優，好似桃乃木香奈同三上悠亞等。不過，當中亦有成員係加入組合之後至轉行拍AV，推川悠里就係其中一位喇！

今年31歲嘅佢面圓圓夠親切，由當初嘅姊系女優醞釀出輕熟人妻味道，擁有一副肉感身材，而且肉地結實又有彈性，胸前一對極品G奶亦同樣彈力十足又堅挺，相當吸睛！拍AV之前，佢喺餅店做過兩年學師，之後被星探發掘去做寫真女優，後來加入「惠比壽麝香葡萄」四圍登台表演。正所謂近朱者赤，可能因為悠里同其他AV女優隊友接觸得多，所以加入團體兩年之後轉型做AV女優，由於氣質愈來愈成熟，多數都係扮演人妻角色，同時亦表現出癡女風格，經常面露淫邪笑容，以肉感身軀壓住男優嚟玩弄。

推川悠里

年齡：31歲

身高：5呎5吋

三圍：38G-25-36

激凸車女

作為前輩嘅織田真子，雖然今年已經38歲，但係狀態依然咁弗，樣子愈來愈有韻味，而且皮光肉滑，心口更擁有一對H奶，質感飽滿而極具彈性，形如大木瓜，對於巨乳愛好者嚟講，必定愛不釋手！

不知不覺，真子已經出道咗20年，16歲拍寫真，19歲推出第一隻寫真DVD作品《禁斷少女 Vol.2》。另外，佢亦做過賽車女郎，發展尚算唔錯。直到2010年拍完裸體寫真之後就正式投身AV界，而將佢帶到AV界嘅就係老牌AV廠Alice Japan，認真有眼光！不過由於廠方作風守舊，令真子一直未能發揮所長，後來轉做自由身發展至可以話發光發熱，演出以溫柔體貼為主，動作細膩唔會搶韁，最好睇就係佢細心咁運用對H奶慢慢玩胸夾，令觀眾睇清楚呢對爆乳幾咁有彈性同「包容力」。

織田真子

年齡：38歲

身高：5呎1吋

三圍：37H-24-35

第1回合

鬥活躍

織田真子除咗拍AV之外，亦會參與攝影會活動，同粉絲近距離接觸。不過，推川悠里嘅活動就比真子更多，因為佢仲會去到DVD店做店長，親力親為客人服務，當然唔少得推介自己嘅作品喇。

第2回合

鬥搏命

推川悠里嘅AV演出相當投入又精彩，但係講到搏命同瞓身就唔及織田真子喇，因為真子拍過唔少SM題材嘅作品，而且仲開放埋後花園，認真搏到盡！

第3回合

鬥經歷

推川悠里同織田真子喺拍AV之前曾經做過寫真偶像、賽車女郎以及藝能團體成員，大家嘅演藝經歷可以話不相伯仲，同樣豐富，所以呢個回合打和平

平分秋色

織田真子同推川悠里兩個都咁好波咁有肉感，身材都係咁吸引，而兩者一個溫柔一個搶韁，可以話各有特色，真係好難分到高低。