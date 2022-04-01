慾望強烈　全天候狂熱

講到曳曳，有人總喺夜晚至有性趣，有人卻係全天候都慾望強烈，就好似呢班好色脫星咁，為咗滿足無比嘅慾望，無論何時何地都蠢蠢欲動上床開波！

魔鬼癡女

癡女即係女色情狂，可謂無性不歡，呢套由Porn Fidelity製作嘅《Dirty Blondes #2》就係以癡女為題材嘅作品，由Blake Blossom、Amber Moore、Scarlett Hampton以及Christy White等脫星上陣，佢哋不但係美國四仔界著名嘅癡女，身材更係正到爆，單係Blake Blossom嗰對32DD巨乳，就已經搶晒眼球呀！片廠稱今次之所以搵呢四脫星演出，皆因佢哋嘅身材均屬魔鬼級，等四仔迷喺未睇到佢哋火辣嘅床上演出，就已經被佢哋嘅身材所誘惑，跟住睇理佢哋飢渴無比嘅表現，嗰種官能體驗絕對令人印象難忘，好想一睇再睇！

導演自肥

自肥係可恥，但拍片同大家分享，四仔迷亦唔會投訴，講緊嘅係呢套由Spank Monster推出嘅《Gabbie Carter Super Natural Huge Bouncing Boobs》。睇片名就知係由現今四仔界天后級美乳脫星Gabbie Carter領銜主演，之所以成為話題作，原因係跟導演Donnie Cabo有關，因為佢除咗執導，仲係唯一參演嘅男優！此外，Donnie Cabo喺自編自導自演呢套作品之前，曾多番喺社交平台上表達自己對Gabbie Carter嘅仰慕之情，故此有唔少四仔迷認為，呢套作品擺明係佢嘅自肥計劃。不過，Donnie Cabo當然唔會承認，反而話為咗能拍出官能十足嘅畫面，佢同Gabbie Carter玩到虛脫咁滯喎！

青春慾火

強烈嘅慾望會令人瘋狂？只係會瘋狂到乜嘢程度？咁就要睇吓呢套由Deeper炮製嘅《Fertile Young Things》喇！由四仔名導Kayden Kross執導，並搵嚟Amber Moore、Ryan Reid、Mila Monet等青春美乳脫星演出，名副其實以青春掛帥，加埋情慾味十足嘅故事，令睇頭大增。故事講放蕩嘅Amber Moore經常到處惹事生非，每當慾火高漲時，就會喺唔同地方搵男人解決強烈嘅生理需要，有時喺對方屋企，有時喺車上，甚至喺後巷度就地開戰！充滿慾望嘅故事，加上脫星嘅青春氣息，令瘋狂嘅劇情變得合理之餘，連場激情四射嘅肉體碰撞，更係帶畀四仔迷極高嘅官能享受。

碟評

要喺百幾分鐘嘅片長內，勾起四仔迷嘅情慾及官能快感，絕對係好色癡女嘅強項，而今次為大家推介嘅3套作品，一班脫星名副其實係癡女嘅化身，講到最值得一睇，莫過於《Dirty Blondes #2》，雖然係零劇情，但係四仔迷可以更專注喺佢哋嘅床上交鋒演出，官能刺激度一流。講到演出夠狂野，《Fertile Young Things》係好選擇，青春味十足嘅脫星，更係令作品嘅狂野元素提升唔少。至於被美國四仔迷稱為自肥作嘅《Gabbie Carter Super Natural Huge Bouncing Boobs》，Gabbie Carter喺片中嘅演出一如既往咁慾望高漲，同樣係高質嘅作品。