【是日通勝】

農曆三月初二

壬寅年 癸卯月 乙酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、治病、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、32、39、47

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：人言可畏，做人不要太八卦，以免拖低運氣。

金牛座：理財策略以保本為主，勿涉獵高風險的投資。

雙子座：人緣運一般，被難相處的人纏擾，心情鬱悶。

巨蟹座：人氣上升，無論去在哪裏都會有人向你示好。

獅子座：要認清自己喜歡的異性類型，才可成功脫單。

處女座：跟共事者通力合作，可推動事業更上一層樓。

天秤座：開源節流雙管齊下，財政上可立於不敗之地。

天蠍座：異性緣不錯，有望遇上令你心動的拍拖對象。

人馬座：工作遇阻滯，獨力難支，是時候向別人求助。

山羊座：正財收入穩定，宜全情投入工作，不要偷懶。

水瓶座：知人口面不知心，輕易相信別人會令你吃虧。

雙魚座：有意外之財入帳，與其亂花，不如把它儲起。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）兔 健康弱

鼠：開口夾着脷，不宜見工，容易講多錯多。

牛：求知欲強，多與長輩交流，可擴闊眼界。

虎：運勢好轉，懂得知足，心情會變得更好。

兔：是日沖煞，健康欠佳，要好好保重身體。

龍：貴人運強，謀事得心應手，容易獲賞識。

蛇：跟同事合作無間，有助提升工作效率。

馬：信心十足，行動力強，工作表現受讚賞。

羊：事業旺，成就感掩蓋疲勞，愈忙愈起勁。

猴：心境平靜，謀事夠淡定，沒有事難倒你。

雞：人緣欠佳，處事忌偏執，有時需要讓步。

狗：財運平平，要管好荷包，購物必須節制。

豬：做事快靚正，今天適宜處理重要事情。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

三個成日喊無錢的星座

第三位是白羊座，這個星座的行為絕對會反映事實的真相，所以喊無錢的他是真的沒有錢，但是「我無錢」這句話他又不是經常掛在咀邊。行動迅速的白羊座，做任何事很少習慣計劃周詳，導致無錢的原因可能是入不敷出，又可能是一時衝動花光身上的錢，這不是一種自我保護的模式，又或者刻意扮窮，因為白羊座朋友才不會在乎別人怎樣去看他。

第二位是山羊座，一個對自己有很高要求的星座，無論是工作或者不同崗位的角色責任上，他都會盡力做得好好睇睇。那山羊座為何要常喊無錢又或者呻窮？因為他對「有錢」的定義非常高，一日沒有達成目標，一日都不會話自己有錢，所以喊無錢某程度是一個階段，是一種未達成目標的提醒，甚至是沒有安全感的表現，突顯山羊座的悲觀特質。

第一位是天蠍座，宏觀身邊不同的天蠍座朋友，大部分會經常喊自己無錢，而且表達的時候，毫無表情，一副要掩人耳目的模樣，不要讓別人知道自己有甚麼秘密似的。另一方面，可能是天蠍座對擁有財富這個野心比較埋藏於潛意識或深不可測，可能自己都不知道為甚麼要有錢，但在安全感的層面上，只知道這一刻未能夠擁有那實在有錢的感覺。