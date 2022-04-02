代言品牌入稟索賠！鄧倫孭數近4億　李現執二攤攝上位

內地小生鄧倫陷逃稅風波，影視作品遭下架，又被拍下與父親落寞搬行李的照片。近日網上流傳疑是品牌方起訴鄧倫及其經紀公司的起訴狀，當中列明要求鄧倫歸還代言費用1,280萬元、違約金480萬元與經濟損失53萬元，合計共1,813萬元人民幣（約2,266萬港元）。

據悉鄧倫出事前手頭約有15個代言品牌，有網民幫他「埋單計數」，估計其賠償金額隨時超過2億元人民幣（約2.5億港元），加上他要向內地政府補交的1.06億元人民幣（約1.33億港元）稅款，涉及金額近4億港元，令人咋舌。

孖劉亦菲拍劇

原來早於2019年登上福布斯中國名人榜第21位時，鄧倫已踏上「不歸路」，有內地官員早前查出他於該年度逃稅5,000萬元人民幣，不少網民認為當時其事業發展如日中天，吸金力強，根本不值得為「區區小錢」以身犯險，同時亦有粉絲慨嘆各品牌當初靠鄧倫的聲名賺錢不算帳，出事後卻立刻翻臉不認人。

此外，內地盛傳鄧倫葬送演藝事業，讓李現冷手執個熱煎堆，事關2人的定位及形象風格相近，結果讓不少機會轉移到李現手上。李現出道以來正能量滿滿，口碑與性格同樣深受觀眾愛戴，近日他夥拍劉亦菲演出電視劇《去有風的地方》，甫飛抵大理機場即萬人空巷，友善的他婉拒工作人員為他撐傘，相關短片在網上瘋傳，再次「加分」！