東方日報C1：袁嘉敏拒古怪要求　轟鍾培生父子人渣

港姐出身、曾露點拍三級片的袁嘉敏，昨日突然公開怒斥自言性能力超強的百億富三代鍾培生，炮轟他與鍾父是「人渣渾蛋」！她自爆跟鍾家交往一年並感謝日供三餐，雖然未有說明有何恩怨情仇，但直指鍾氏父子有「古怪要求」，耐人尋味！

2009年港姐「最上鏡小姐」、現年37歲的袁嘉敏擁有34D魔鬼身材，曾下海做三級片女星，2015年在電影《鴨王》露點大解放，雖然一脫成名，惟是非多多，包括與何珮瑜傳不和等，是非精形象深入民心。曾被傳獲「照顧」入住月租4萬元半山豪宅的她，近年絕少在幕前出現，現更轉職擔任畫廊的藝術顧問，惟她昨日突然發文爆Seed，直斥鍾培生及其父鍾仁偉是「人渣渾蛋」！

「我前世欠了你們」

袁嘉敏上載鍾培生與父母在家中的合照，以英文發文指自己從未試過公開說他人的壞話：「But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks,horrendous.（但鍾培生及鍾仁偉這兩個人絕對是人渣渾蛋，太可怕了！」她又上載鍾宅的環境照以及印有「鍾」字的利是封相片，自言總是只看他人的好，並嘗試去成為願意聆聽及伸出援手的朋友，但有時他人的自私、膚淺及扭曲實在令人失望，又直言：「One year with the Cheung, what a nightmare.（與鍾家的一年，真是一場噩夢。）」續指感謝對方的所有早午晚餐及美酒，但又放下狠話：「Maybe I owe you two in my past life. No more long chats. I was too kind.（也許我前世欠了你們兩個。不再長談。我太善良了。）」

去年7月，袁嘉敏接受鍾培生宿敵林作的訪問時聲稱單身，自爆曾拒絕不少不道德交易的邀請，並笑言：「真係錯過咗好多發達機會，午夜夢迴都有啲後悔，唔係就上咗岸啦！」同年11月11日「光棍節」，她發文稱感情冇着落，如今卻突然爆出跟「鍾家」交往一年，網友即議論紛紛，好奇她與鍾培生究竟有何關係及轇轕。

晒「利是封」有暗示？

袁嘉敏昨日回覆本報時，稱鍾氏父子「唔係好人」及「人品有問題」，問到展示鍾氏利是封有何含義，以及是否有人向她作出不道德交易的要求？她說：「件事好似小說咁複雜，佢哋父子有啲古怪要求。（性要求？）唔想提住。（點解你話鍾氏父子係人渣？對你做過啲咩？）好辛苦。」續言本來和鍾氏父子是好朋友，但現在不會再往來，至於鍾培生則以3字「了解緊」作回應。

語出驚人認性慾強

現年31歲、有「香港電競之父」之稱的鍾培生是「工廈大王」鍾江海孫仔，近年響朵之作是他不值前港姐麥明詩的舊愛林作抽水愛出位，向對方開出百萬擂台隻揪戰書，由口水戰變拳頭交。他向來語出驚人，曾公開自稱性慾強，豪言曾於18日內性交50次，又稱最長一次為時2小時：「我所有嘢都控制到！」但看來今次袁嘉敏爆Seed，應該算是他失控的一次！

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