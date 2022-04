東方日報C1：袁嘉敏拒古怪要求　轟鍾培生父子人渣

港姐出身、曾露點拍三級片的袁嘉敏,昨日突然公開怒斥自言性能力超強的百億富三代鍾培生,炮轟他與鍾父是「人渣渾蛋」!她自爆跟鍾家交往一年並感謝日供三餐,雖然未有說明有何恩怨情仇,但直指鍾氏父子有「古怪要求」,耐人尋味!

2009年港姐「最上鏡小姐」、現年37歲的袁嘉敏擁有34D魔鬼身材,曾下海做三級片女星,2015年在電影《鴨王》露點大解放,雖然一脫成名,惟是非多多,包括與何珮瑜傳不和等,是非精形象深入民心。曾被傳獲「照顧」入住月租4萬元半山豪宅的她,近年絕少在幕前出現,現更轉職擔任畫廊的藝術顧問,惟她昨日突然發文爆Seed,直斥鍾培生及其父鍾仁偉是「人渣渾蛋」!

「我前世欠了你們」

袁嘉敏上載鍾培生與父母在家中的合照,以英文發文指自己從未試過公開說他人的壞話:「But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks,horrendous.(但鍾培生及鍾仁偉這兩個人絕對是人渣渾蛋,太可怕了!」她又上載鍾宅的環境照以及印有「鍾」字的利是封相片,自言總是只看他人的好,並嘗試去成為願意聆聽及伸出援手的朋友,但有時他人的自私、膚淺及扭曲實在令人失望,又直言:「One year with the Cheung, what a nightmare.(與鍾家的一年,真是一場噩夢。)」續指感謝對方的所有早午晚餐及美酒,但又放下狠話:「Maybe I owe you two in my past life. No more long chats. I was too kind.(也許我前世欠了你們兩個。不再長談。我太善良了。)」

去年7月,袁嘉敏接受鍾培生宿敵林作的訪問時聲稱單身,自爆曾拒絕不少不道德交易的邀請,並笑言:「真係錯過咗好多發達機會,午夜夢迴都有啲後悔,唔係就上咗岸啦!」同年11月11日「光棍節」,她發文稱感情冇着落,如今卻突然爆出跟「鍾家」交往一年,網友即議論紛紛,好奇她與鍾培生究竟有何關係及轇轕。

晒「利是封」有暗示?

袁嘉敏昨日回覆本報時,稱鍾氏父子「唔係好人」及「人品有問題」,問到展示鍾氏利是封有何含義,以及是否有人向她作出不道德交易的要求?她說:「件事好似小說咁複雜,佢哋父子有啲古怪要求。(性要求?)唔想提住。(點解你話鍾氏父子係人渣?對你做過啲咩?)好辛苦。」續言本來和鍾氏父子是好朋友,但現在不會再往來,至於鍾培生則以3字「了解緊」作回應。

語出驚人認性慾強

現年31歲、有「香港電競之父」之稱的鍾培生是「工廈大王」鍾江海孫仔,近年響朵之作是他不值前港姐麥明詩的舊愛林作抽水愛出位,向對方開出百萬擂台隻揪戰書,由口水戰變拳頭交。他向來語出驚人,曾公開自稱性慾強,豪言曾於18日內性交50次,又稱最長一次為時2小時:「我所有嘢都控制到!」但看來今次袁嘉敏爆Seed,應該算是他失控的一次!

更多新聞,請瀏覽東方日報網頁: