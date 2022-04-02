掌摑風波未解決　韋史密夫宣布辭任奧斯卡會員

美國男星韋史密夫（Will Smith）於上周日舉行的《第94屆奧斯卡金像獎》不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）開其女星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）玩笑，直播途中上台掌摑基斯，韋哥其後憑《王者世家》（King Richard）奪得影帝。韋哥翌日於社交網站向基斯道歉，昨日再宣布辭任奧斯卡主辦單位美國影藝學院會員，從此無權投票。奧斯卡主席David Rubin已接受韋哥的請辭，表示會繼續對他的紀律聆訊。

他在辭任聲明表示：「我已直接回應學院的紀律聆訊通知，我將為自己行為完全接受任何與所有後果。我在《第94屆奧斯卡金像獎》的行為是令人震驚、痛苦與無法推卸。我傷害的人名單很長，包括基斯、他的家人、我的很多好友與親人、所有出席者、以及全球家庭觀眾。我背叛了學院的信任。我剝奪了其他提名人與得獎者為他們非凡作品去慶祝與被祝賀的機會。我已心碎。我希望將焦點放回那些成就值得獲得注意的人，讓學院回歸一直出色的工作，支持電影創作與藝術。因此，我會辭任美國影藝學院會員，並且會接受董事會認為合適的其他後果。改變需要時間，而我會盡力做好，確保我永遠不會再讓暴力取代理性。」