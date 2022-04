轟鍾培生父子有古怪要求　袁嘉敏速逃香港

港姐出身、曾露點拍三級片嘅藝人袁嘉敏,佢尋日(1日)突然公開怒斥百億富三代鍾培生及鍾父有「古怪要求」,仲話跟鍾家交往一年並感謝日供三餐,雖然未有說明有何恩怨情仇,耐人尋味!到咗今日(2日)朝早,佢就再次上載新限時動態,指自己即將離開香港,更表明係搭長途機:「Leaving HK soon, preparing for my long-haul flight in 2.5 years.(好快會離開香港,準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。)」但就未有再提及鍾氏父子。

稍後佢再晒出兩張風景照,直指自己會飛法國避世,因為佢近日瞓得唔好,想去到外國放鬆心情,更掙扎緊應該飛去巴黎定係直接飛鄉郊地方。同時佢亦提到自己將會離港兩個月,對於「事件」就唔想再多講,因為件事好複雜同好傷感。

此發文一出,即令人聯想到佢係咪想遠離香港呢個「是非地」,仲決心飛得有咁遠得咁遠,急急「逃走」。東網今日聯絡上袁嘉敏,問及佢未來有咩工作,佢就以「畫廊」二字回應,似指自己會繼續其畫廊工作,問到為何離港,佢僅指:「瞓得麻麻,飛吓。」。