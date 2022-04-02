轟鍾培生父子有古怪要求　袁嘉敏速逃香港

港姐出身、曾露點拍三級片嘅藝人袁嘉敏，佢尋日（1日）突然公開怒斥百億富三代鍾培生及鍾父有「古怪要求」，仲話跟鍾家交往一年並感謝日供三餐，雖然未有說明有何恩怨情仇，耐人尋味！到咗今日（2日）朝早，佢就再次上載新限時動態，指自己即將離開香港，更表明係搭長途機：「Leaving HK soon, preparing for my long-haul flight in 2.5 years.（好快會離開香港，準備迎接相隔2.5年後嘅長途機。）」但就未有再提及鍾氏父子。

稍後佢再晒出兩張風景照，直指自己會飛法國避世，因為佢近日瞓得唔好，想去到外國放鬆心情，更掙扎緊應該飛去巴黎定係直接飛鄉郊地方。同時佢亦提到自己將會離港兩個月，對於「事件」就唔想再多講，因為件事好複雜同好傷感。

此發文一出，即令人聯想到佢係咪想遠離香港呢個「是非地」，仲決心飛得有咁遠得咁遠，急急「逃走」。東網今日聯絡上袁嘉敏，問及佢未來有咩工作，佢就以「畫廊」二字回應，似指自己會繼續其畫廊工作，問到為何離港，佢僅指：「瞓得麻麻，飛吓。」。