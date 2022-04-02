居家運動 「疫」境減壓

Czon表示簡單的伸展運動既可鍛鍊體魄，又能解悶和減壓，絕對適合大小朋友一齊做。（方偉堅攝）

面對疫情，你有壓力，我有壓力！尤其是一班長時間Work From Home（WFH）的打工仔，因防疫而「斷六親」無法跟親友見面，悶在家的時間多了，自然容易累積壓力，甚至出現焦慮失眠及情緒低落問題。想保持身心健康，在家運動是其中一個方法，今次找來伸展治療師兼健身教練Czon Wong示範幾款動作，簡單易學，大人細路都適合做，齊齊「疫」境自救，踢走負面情緒和脂肪！

大人細路都啱做

疫情下健身院及運動場關閉，加上WFH令食量增加，結果居家抗疫反而暴肥，連帶影響情緒，造成惡性循環。其實很多運動不一定要到戶外或健身做，例如簡單的伸展運動便可在家中進行，既有效強壯肌肉和心肺功能，又可增加腦內的安多酚分泌，完成後成個人輕鬆晒又開心晒，絕對有助減壓。而且這類居家運動適合大人細路一齊做，為小朋友解悶兼放電，變相成為一種有趣的親子活動。

所以伸展治療師兼健身教練Czon Wong今次會示範幾個大人小朋友都啱玩的動作，她說：「考慮到小朋友好動，所以動作沒有太多規範，只要在不傷到身體的情況下運動到身體各部位就足夠。雖然加入了彈跳的動作，但腳部可以不用擺成某個角度，隨意彈跳即可，不難掌握。」

動作1：單腳企掂地下

首先單腳站立，然後上身向前傾的時候單手碰到地下，碰哪裏都可以，盡量遠就可以。做的過程中，負責支撐的腳會不受控制地動來動去，這是正常現象。動作目的是强化腳腕，訓練平衡力。玩了一下就會發現，大腿、臀部和腹部都會一齊出力。

動作2：下犬式跳

首先上身向前傾，手放在地下，形成一個三角形。然後分左右腳彈跳，手向前移動，腳就會跟着同一方向彈跳。留意每次彈跳時，只有單腳碰地，然後再換另一隻腳跳，過程中會感覺到全身都出力。

動作3：單手側身行路

首先用單手支撐，然後身體面向側面，之後雙腳走動像是行路一樣。右手支撐地面，雙腳一直向前行，去到某個位置就可以轉左手，就像不斷轉圈。做這個動作可以鍛煉到手臂、大腿、臀部，甚至腰側。

動作4：猩猩跳

此動作需要雙手雙腳一齊跳。首先蹲下，雙手放在右邊，然後雙腳就要向左邊跳前。接着就相反動作做，向前跳到沒有空間，就可以身體轉圈向另一個方向跳。過程中，大家會感到腹部長期出力，呼吸開始急促，但會訓練到心肺功能。

動作5：反身轉圈

最後一個動作，我們向難度挑戰。 第1個步驟面向下，屈膝不碰地面，以雙手和腳尖支撐。第2個步驟左腳會穿過右手與右腳之間。第3個步驟右手放開，轉身變成面向上。第4個步驟右腳會穿過左手與左腳下，然後轉身。動作需要的空間很小，但全身都能夠鍛煉到。

同場加映：其他減壓方法

若不想動起來做家居運動，不如參考以下方法減壓，保持身心健康，又可當發掘興趣或增值，乘機陶冶性情。

1.療愈Tufting：近日社交平台上出現很多有關Tufting（簇絨法）的貼文，原來這種潮流從外國傳入。簡單來說，是透過戳刺動作讓紗線以固定的節奏快速、連續地穿過織物背襯的刺繡技術。Tufting的過程十分療愈，因為針線穿過布料的聲音跟白噪音相似，而且最後製成品的成功率頗高，令人有放下雜念、專注眼前的紓壓感覺。

2.愉悅身心的聲音：聽聲都可以減壓，確是神奇。這種奇特的方法稱為「自發性知覺高潮反應」（Autonomous Sensory Meridian Response，簡稱ASMR）。現在各大影音平台都有不同類型的ASMR音樂，例如有大自然雨水滴落泥土啪嗒的聲音、理髮店內剪頭髮咔擦的聲音、餐廳中食炸雞酥脆的聲音，甚至銀行內數銀紙的聲音等。這些聲音都是製作者利用不同工具製造的聲效，大家防疫期間若感到煩躁不安，不妨試試這些聲音平靜身心。

3.畫出好心情：其實有時候安坐家中一角，靜靜地畫一幅畫，也是不錯的放鬆方法。當看見奇妙的色彩在紙上綻放開來，心情都會好起來。現在習畫不一定要到畫室，例如HeyJune Studio就有專業導師在網上教導大家水彩畫、西洋書法，而且還會透過郵寄供應紙筆、墨水和顏料，絕對是足不出戶就享受到繪畫樂趣。

4.學名人冥想紓壓：如果你留在家中感覺煩躁不安，甚至開始失眠，不妨學習樂壇天后Madonna、英國王妃Meghan及名模Miranda Kerr等名人用冥想減壓。初學者在冥想前，應先選擇一個寧靜舒適的環境，調整自己的呼吸，然後抽離現實放空思緒。另外，冥想不一定要坐着做，站着或一邊跑步一邊冥想都可以。