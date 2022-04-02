鍾培生認曾提供金錢援助　斥袁嘉敏斬纜半年仍有索求

港姐出身的袁嘉敏，昨日突然公開怒斥百億富三代鍾培生及鍾父有「古怪要求」，事件耐人尋味。當事人鍾培生事隔一日終透過社網平台交待事件，承認曾向對方提供經濟援助，及後二人性格不合已停止見面，並已有半年時間未有與對方見面，質疑對方處心積慮爆發輿論，更引導大眾猜想事件涉「多人運動」等。

對於鍾培生於社交網之留言，袁嘉敏表示：「他說的不是事實。（真相係？）我拒絕了他的錢，我說朋友不要下下講錢，但他堅持要畀，全部是他自己主動提議，我拒絕了。」袁嘉敏堅稱沒有收過鍾培生的錢，但對鍾培生所說的「提供經濟援助」，她並不意外對方這樣說，因鍾培生最愛計錢，她謂：「他這樣說是要令人覺得件事是為了貪他的錢，我拒絕了他的錢之後，他打電話給我傾心事時，都叫我每個電話收番他一千元，我也不肯收，他還說我常找你傾，你又唔肯收錢，唔係咁好。」

袁嘉敏還寸爆表示鍾培生所說的「多位朋友」並不真確，她謂：「我依家先知佢有朋友，拳賽那半年他常找我聊天，我就是以為他沒甚麼朋友傾心事，才常常陪他，完全不講錢。」不過，袁嘉敏都有承認跟鍾培生曾交往，並指交往初期，對方曾主動一定要畀錢，因不畀就等於佔她便宜，所以初時確有畀過，但之後再畀就拒絕了，袁嘉敏跟鍾培生指大家朋友不要講錢，所以沒有收。問袁嘉敏跟鍾培生拍拖幾耐？因何事分手？她沒正面回應，只表示：「朋友，剛好那時間他做拳賽，我就一直支持他，咁冇理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收，但他的思維總是圍繞錢。」

聲明如下：

「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為地提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。 其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。 直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騒擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與我袁小姐斷絕一切來往。

與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出，袁小姐的story是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日オ公開發出，引致當日網络搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動，由於產生太多誤會和媒體查詢，此次事件本人決定不再跟上次一樣冷處理，因此澄清她所引導的内容不盡不實。我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報道或猜測作出回應，同時對所有不實内容之公佈保留追究權利。多謝關注。」

另外，林作表示看過前死對頭鍾培生和藝人袁嘉敏的雙方回應之後，他覺得成件事有趣至極，耐人尋味，好好笑，與網民一起食花生，笑言以前大律師身份作分析，雙方各執一詞，但各有破綻，他說：「鍾生破綻係好難以性格不合，停止提供經濟支持，好耐人尋味，段關係唔應該係咁嘅，因為性格不合只可以用喺男女朋友關係，對我嚟講係奇怪嘅。另外，至於奇怪要求就解釋唔到，當然知道佢話唔係多人運動，其實究竟點呢？但又無回應，我覺得唔回應就有點蹺蹊。至於袁小姐的回應亦非常之得意，純粹講電話要收錢呢樣嘢，如果真係呢件咁無聊嘅事，本身係無傷大雅，有咩問題呢？唔會搞到依家咁，所以擺到明只係一部份，講電話收錢可能有出現，但肯定唔係事實嘅全部，或者唔係重點。」他表示若問他覺得相信邊一方，他覺得兩位講的都是片面之詞，應該後面有其他情況。