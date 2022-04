兒童節食乜好？限定美食氹大小老闆歡喜

仲有兩日就係兒童節,預祝小朋友同Kidult都身體健康,日日都咁快樂!想為屋企小老闆贈興,大可以柯打個兒童節限定套餐氹吓佢哋歡喜,如果喜歡LINE FRIENDS嘅Kidult,一於送盒主題限定曲奇禮盒氹吓自己歡喜,也可以做茶點,Chill過午後時光!

健康有營外賣

兒童節當然係小朋友大晒,一於送上佢哋最歡喜嘅甜滋味喇!由NOC Coffee Co.與戶戶送聯乘推出兒童節限定套餐,兩款兒童餐,有新鮮即製嘅鮮莓果乳酪芭菲,以希臘乳酪配紅桑莓果蓉、自家製穀物片、雜錦鮮莓果、楓糖漿同蜜糖,天然健康又好味;另一款係焦糖班戟,味道芳香撲鼻,以香蕉配上藍莓和焦糖醬,絕對係小朋友大熱至愛選。於4月4日兒童節當日經平台惠顧任何一款兒童餐除享8折優惠外,仲可以免費獲贈隱藏菜單迷你Babycino一杯,享受雙重滿足(指定分店供應,數量有限,售完即止)。此外,套餐以造型討喜嘅兒童咖啡托盤盛載,配上可愛迷你外送平台紙袋,夠晒獨特萌趣。

LINE FRIENDS萌趣曲奇

唔少大朋友都喜歡LINE FRIENDS,本地品牌奇華餅家就與LINE FRIENDS合作、由即日至4月15日期間推出期間限定嘅「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦曲奇禮盒」,最搞鬼係BROWN & FRIENDS紛紛變身成 MINI BROWN & FRIENDS,盒內有3款曲奇口味,分別係鬆脆可口嘅腰果牛油曲奇、清新香甜嘅小紅莓牛油曲奇以及香氣濃郁嘅杏仁片朱古力曲奇。禮盒仲專登採用小水桶設計配以調皮又活潑嘅MINI BROWN & FRIENDS為主角,顏色繽紛,討盡大小粉絲歡心,小朋友仲可以重用小水桶盛載小玩具添呢!品牌同步更推出「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦曲奇禮盒套裝」,於分店選購可獲「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦曲奇禮盒」一盒及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY復活節限定版現金券港幣50元正」乙張添呢!