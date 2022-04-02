瘋傳郭雪芙《華燈初上》露點　親證解放尺度原因

台灣神劇《華燈初上》已經上載3個禮拜，大家都好忍口唔劇透大結局，點知今次就唔係結局爆料出事，而係有疑似露點鏡頭出現！網上瘋傳由女神郭雪芙飾演嘅酒店小姐「愛子」，於第三季一場被落藥後迷濛甦醒嘅戲份中，僅穿Deep V小背心嘅佢露出深長事業線，網絡瘋傳放慢動作後，郭雪芙疑似「露點」。

事件引發網上激烈討論，《華燈初上》製作組見事件發酵愈鬧愈大，尋日（1日）即急發聲明澄清，直指係「惡意改作之影像」，怒斥非法使用者立即刪除、下架該影片：「近日於網路上流傳《華燈初上》第19集走光之畫面，為有心人士惡意改作之影像，本公司嚴正聲明《華燈初上》全片製作過程經過嚴格的控管，並以保護藝人表演為第一優先，絕無刻意裸露之鏡頭。」而身為主角兼製作人嘅林心如都喺社交網否認：「太誇張了吧！怎麼可能！完全沒有」

對此，郭雪芙就透過經理人指：「絕對不可能，我們防護措施做得非常好！我們又不是剛出道，這種防護措施一定會做。」並指《華燈》劇組非常專業，如果拍攝當下真係露點，剪接、後製一定會先做處理，冇可能令咁唔專業嘅畫面播出。而現年33歲嘅郭雪芙出道以嚟都鄰家女孩形象示人，今次佢大方展示身材，近期亦接埋內衣代言，一次大解放：「都30幾歲了，等到40歲要露也沒人要看。」至於《華燈》入面嘅造型，經理人表示郭雪芙對演戲好有自己想法，理解咁樣嘅服裝可以加強劇情張力，因此可以接受咁嘅造型，認為「穿起來漂亮就好」。