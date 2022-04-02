拍拖10年！譚杏藍同男友相處秘訣：不讓惰性耽誤愛情

現年32歲的譚杏藍（小花），以KOL身份於4年轉戰歌手路，近日為新歌《樹目》接受電台訪問，她表示堅持做歌手是受到男友恆仔（趙善恆）影響，感謝對方多年來與她一直互相扶持：「我們兩個人也是不停Push大家一齊行，他絕對是我一個很大的推動力，當我迷失問自己是否適合行這條路？我也會跟他談，有甚麼我也會找他，也是他一直鼓勵我。」

問到與男友相識經過，她坦言當初是主動展開追求：「亞視年代我已經好鍾意佢隊樂隊，那時他們還未廣為人識，但在indie界已好出名。我一聽他們第一首歌已覺得勁正，之後上網找齊他們的資料，更找到佢個人社交網再add他，叫認識他的朋友接受我的交友邀請。當晚，佢就accept了我，之後大家開始傾，傾了一年多才開始拍拖。」被問及沒有add其他樂隊成員，是否全因男友外形俊朗，她喊冤說：「與靚仔冇關，我是欣賞他的才華呀！」至於誰先主動表白開始拍拖：「他一定說是我，但其實一開始是我主動，至於問『不如我們一起吧！』我記得是他。」

互相尊重好緊要

小花又分享拍拖十年的相處秘訣：「首先互相尊重好緊要。到今時今日，我就算只係見一見他，我也會有心動的感覺，要保持住那種fresh的感覺。千萬不要讓惰性耽誤了愛情，間中要給對方小驚喜。」她指自己最難忘的一次製造驚喜，就是在4年前為男友慶生，當時她仍身在日本工作，然後秘密買機票漏夜跑到男友家樓下給予驚喜，令男友過一個難忘而驚喜的晚上。

拍拖近10年，但一對小情人仍未計劃結婚，她說：「我們沒同居，也覺得現在狀態很好，一直穩定下去未嘗不是壞事？真的冇計劃過結婚，我亦『唔恨嫁』。至於我媽媽也沒催婚，她說如果我想生下一代就去雪卵。」小花指她與男友仍為事業打拚中，尚未達到自己最想做到的事，而且他們都是工作狂，工作過後有對方陪伴便已足夠。