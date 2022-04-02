Maserati Grecale　又一股勁風來襲

Grecale沿襲Maserati以勁風命名車系的傳統，意大利語意思是指一股席捲地中海的猛烈東北風。 （互聯網）

瑪莎拉蒂(Maserati)全新SUV——Grecale日前正式全球發表，作為繼Levante之後，該品牌第2款推出市場的SUV，而且今次廠方一口氣發表了GT版、Modena版、Trofeo版共3個版本。

Levante是意指一股能瞬間從平靜變成狂風的地中海風，而Grecale則是指一股席捲地中海的猛烈東北風。從車身體積來看，Grecale定位是在Levante之下，以高性能Trofeo版為例，車身長闊高分別為4,859x 1,979x1,659mm。3個版本的軸距同為2,901mm，同配備四輪驅動及8前速高效能波箱，但動力規格就各有不同。Grecale的GT版及Modena版，同搭載2.0L直四渦輪增壓引擎配輕混能系統，最大馬力分別300hp和330hp，峰值扭有同為450Nm。分別可於5.6秒及5.3秒完成0-100km/h加速。高性能的Trofeo版則搭載與MC20超跑一脈相承的Nettuno海神 3.0L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別530hp及620Nm，完成0-100km/h加速僅需3.8秒。

廠方還預告，未來將推出Grecale Folgore純電版本，具備400V技術。屆時Grecale將成為三叉戟品牌有史以來擁有最完整產品陣列的車型，也將是該品牌史上首款100%純電SUV。