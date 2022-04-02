杜穎珊施展拱橋奇技　馮盈盈喊驚尖叫睇到眼凸

TVB全新綜藝節目《THE SHOW MUST GO ON》將於4月3 日起播出，該節目由錢嘉樂及馮盈盈 擔任主持，每集均會請來有主持經驗的藝人分成兩隊進行比併，透過各式各樣的遊戲向觀眾發放正能量！首集兩組嘉賓分別為林盛斌率領的「大玩特玩」隊，成員包括翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡及黃美棋等，以及陸浩明率領的「後生仔傾吓偈」隊，則有孔德賢、鄭衍峰、黃婧靈（波波）、杜穎珊（Sandy）等，於節目《不可能任務》中因表現出色，獲林迪安導演封為「估你唔到子」的Sandy，今次再度施展多項絕技，能毫不費力做出拱橋姿勢、兼維持一段相當長的時間，更能以拱橋姿勢隨意行走，讓人即時想起電影《驅魔人》中的「拱橋」女鬼落樓梯經典場口！由於Sandy的表演實在太出位，令馮盈盈都睇到喊驚尖叫兼眼凸！

向來貪玩的林盛斌（Bob）見杜穎珊玩得如此開心，亦即湊熱鬧要求試做一次，雖然阿Bob已有整隊隊友七手八腳地協助他做出拱橋姿勢，但阿Bob依然失重心慘變「滾地Bob」，整個過程相當爆笑。

至於節目中，「聲勢」勁過「姿勢」的代表則有林秀怡及波波，前者雖然事前做足熱身，好似胸有成竹，但到落場一刻即驚呼連連！後者則要隊員「幫拖」才勉強將大髀擘開，但由於一度失衡向前傾，故此同樣「鬼殺咁嘈」！不過整個遊戲最搞笑的，還是黃紫恩臨陣抽筋，結果「後生仔傾吓偈」隊要多次變陣待紫恩紓緩筋骨，相當論盡。