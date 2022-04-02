視力出問題！李施嬅望停食類固醇出關趕宣傳《金宵2》

藝人李施嬅因免疫系統出問題影響視力，近日無奈停工的李施嬅，雖然未能於新劇《金宵大廈2》宣傳現真身，但也有透過視像談病況，表示現時康復進度理想，除了進行了幾星期治療，還有進食營養保充劑，基於身體抵抗力弱，醫生建議盡量不要外出，問到何時「出關」？她說：「除非停咗類固醇就可以，我都希望盡快停，醫生叫食幾個月，但如果停咗呢就可以趕得切呢套劇尾聲出嚟宣傳。」

她表示去年10月底發現身體不適，還出現大細眼，之後與陳山聰等朋友飯敍，當時不以為意，事後才發現免疫系統有問題，問到未婚夫是否負責做家務及照顧她？她笑言：「又唔可以咁恰人，佢有教我做運動，因為類固醇會令到啲骨脆弱，導致骨質疏鬆。（有冇擔心睇唔到嘢？）我擔心開唔到工多啲，因為冇工作個天好似冧咗落嚟，好辛苦，對眼好番可以工作，半年冇做嘢冇搵錢，個人都冇乜動力。」

以為李施嬅整容

山聰則透露當時於飯局上，已發現施嬅大細眼，一度還以為對方整容：「以為佢割雙眼皮，當時有少少大細眼，平時佢好精靈，但佢一直冇講，直至最近套劇宣傳，佢就話唔舒服出唔到嚟，我先知。（有冇以為佢大肚？）唔會，佢好直接講畀大家聽咩事，令大家唔好有猜測。」