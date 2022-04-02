植物飲料　沖出咖啡新滋味

唔少打工仔，無論係返Office定係WFH，每日都需要起碼一杯咖啡至醒神，各大咖啡店亦深明巴絲打需要，於是乎亦不時推陳出新，既有新款飲料，又有特別版禮盒，無論係堂飲外賣或屋企Me Time都無問題！

植物飲料新口味

近年素食大熱，連咖啡店亦加入戰團，好似連鎖咖啡店Pacific Coffee也順住植物飲食嘅流行趨勢而於即日起至5月17日推出期間限定以健康及純素為概念嘅推廣特飲，同步更推出「純素星期三」活動添呢！於推廣期內嘅逢星期三於咖啡店選購任何奶類手調飲品，即可以免費升級至OAT-LY!燕麥奶、杏仁奶或轉用豆奶，而會員於即日至4月12日期間仲可以每日免費升級添，帶來獨特風味。期間限定新口味有好似經典牛奶咖啡變奏嘅「特選18/25杏仁奶咖啡」，選用天然高品質杏仁奶，注入農地直送特選18/25咖啡豆萃取而成嘅濃縮咖啡，香氣與淡淡堅果風味嘅奶味相互融合，口感豐盈。此外，仲有以優質鐵觀音茶葉調製而成嘅「鐵觀音豆奶奶茶」，天然回甘嘅鐵觀音茶香風味與豆奶嘅溫和甜味完美結合，加上口感順滑，連乳糖不耐症人士都可以歎到喇！

女生自主Me Time

絲打如果想在家中歎啡享受Me Time嘅話，咖啡個性小店stain+與本地4個自家品牌合作推出嘅「Treat Yourself Box」禮盒或許係閣下杯茶。咖啡店與SENSE_co.、flowerhood、THE TAPPY PAWS和LPV La Planète Verte合作推出嘅禮盒有兩款選擇，內有各個品牌嘅王牌產品，有精品咖啡、手工烘焙曲奇、香薰、寵物零食及法式花藝，組合出「Stay Home, Feel Good」嘅自主Me Time，想一個人歎或與寵兒一齊歎都無問題！