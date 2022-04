本日日本：藝人出手監製男女潮物　

知名藝人除了演藝工作,亦可憑着本身名氣去經營副業掘金!日本便流行以當紅偶像及藝人來監製商品,比單純作廣告代言人更多參與下,出品自然更得粉絲歡心。例如韓國化妝品專門店CREE`MARE將推出由女子偶像組合Girls²監製的新化妝品牌,另外藝人監製這個光環同時活躍於時裝及飾物範疇,讓大家更貼身地感受偶像不一樣的魅力。

偶像打造 眼影唇膏

平均年齡為17歲的日本9人女子組合Girls²除了能歌善舞,成員們亦活躍於演戲、模特兒、DJ及聲優等多個範疇。由她們監製的化妝品牌「you know…?」,旗下出品均經過成員們深入討論,既容易使用又重視賣相。頭炮會分別推出Shine To You Shadow眼影及Shine To You Tint唇膏系列,其中眼影共有3款,每款各配搭了4種顏色,一盒在手便可化出多種妝容。而唇膏則有5款顏色,分別有Glow及Velvet兩種觸感,塗於唇上會凸顯豐滿及光澤感。4月11日起於DHOLIC網店及CREE`MARE分店有售,即日起可於DHOLIC網店預訂。

參與設計 型格恤衫

曾經係當紅男子組合KAT-TUN成員的赤西仁,於2014年不再續約尊尼事務所後,便以獨立藝人身份繼續藝能活動,搞作亦相當的多,最近由他監製的服裝品牌JIN & JULES便推出了15款恤衫。話說該服裝品牌是赤西跟演員Julian Cihi合作的真人騷節目《JIN & JULES Powered by NO GOOD TV》所衍生出來,服裝的設計全部由零開始,衫上的條紋、圖案大小及色調濃淡均經過兩位詳細討論才拍板,整體感覺偏向簡約,色調配搭柔和舒適,恤衫現於LOCONDO網站有售,每件售¥6,490(約HK$409)。

人氣模特兒 炮製潮飾物

有留意日本時裝雜誌及綜藝節目的朋友,應該對池田美優不會陌生,暱稱為Michopa的池田曾是《Popteen》的專屬模特兒,亦以電視藝人身份作多方面發展,憑標致外貌及入時打扮深得年輕人歡迎。早前由她監製的珠寶及飾物品牌uiazis亦推出市面,出品包括有耳環、手環、手鏈、戒指及頸鏈等,畢竟池田係模特兒出生,出品的時尚感不容置疑,而且由於本身對金屬過敏,所以出品會用上不銹鋼、Silver 925及18K金等高質材料,無論內外質素均兼備,潮人記得留意。