嚴防觀眾除罩飲食　張惠妹演唱會加強保安

台灣天后張惠妹（阿妹）相隔7年重返台北小巨蛋開唱，演唱會施以防疫高規格，除實名制票券，並列出多項入場須知包括不換位、不群聚，口罩不離口等，每個入口處都設有國際級規格的立柱式抑菌器，離席再回場館的話需要再次消毒，而場館內的廁所也加強了清潔消毒次數，每晚完場後全場就會做一次大消毒。

雖然防疫措施做到足，阿妹都在台上叫觀眾千萬不能拿下口罩，但仍然有人不聽話。有網民就爆料，有不守規矩的人，私自在演唱會VIP包廂內開Party，無視防疫規定，據稱有人在包廂內9成時間脫下口罩，並私自帶了酒水入場，飲到酩酊大醉，粗口橫飛，阿妹粉絲網上怒斥這些不良分子：「是我聽阿妹演唱會感受最糟的一場，這些人到底為甚麼要買票入場？」及擔心演唱會有防疫破口，覺得是「把所有人乖乖遵守的當白癡，請監督北市府以及防疫中心開罰」。對此，主辦單位上引娛樂表示，對於包廂的賓客不顧工作人員再三勸阻，在包廂內脫口罩及飲食等行為，認為是絕對不能容許，將作出特別安排，以後的場數，每個包廂都會安排1位工作人員或保安在場駐守，以保持良好的防疫䄮序。