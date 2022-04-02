Tyson Yoshi不屑買點擊造勢　直斥行為等同自High

獨立人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）沒有大公司靠山，憑實力自組工作室做音樂，眼見香港樂壇買點擊歪風嚴重，他自封是「樂壇View數尺」，首歌幾Hit就幾多點擊，他不點名批評有藝人公司為歌手買點擊做勢，形容行為等同手淫。

Tyson Yoshi性格直率，粉絲多，Hater亦不少，其新歌《I don't smoke & I don't drink》早前被人質疑買點擊，好友林家謙也取笑他太重手，他說：「我冇本錢買，我係樂壇View數尺，想知首歌幾Hit，望番我個View就知，真實比例，我冇印度觀眾㗎！買View會有好多來自印度嘅觀眾，如果買都仲係咁少點擊就孤寒咗啲，一日買5百萬啦!」他覺得作為藝人，首歌好聽與否心中有數，無須欺騙自己，他奉勸想衝出國際，千萬不要買點擊：「我識一啲外國音樂人，問我點解呢首歌咁多點擊，我唔講邊個歌手，我可以講乜呢？音樂人就會覺得原來香港品味同佢哋好唔同，就會走，久而久之，淨係得番香港人同香港人做歌，想衝出國際嘅話，就唔好再買點擊，等如自己手淫。」買點擊對整個音樂圈都有負面影響，認為是極度自私行為，不過他認為不關歌手事，也不會跟該歌手割席，相信是所屬公司或者是粉絲捧偶像用錯了方法。他、林家謙和Serrini是同一把尺，難怪3人如此老友，問他下一首歌可以反買點擊做主題？他稱台灣也有類似的歌曲，唱出反買榜問題，認為香港樂壇難得開始有起色，故應該正視此不良風氣。

提到新歌《I don't smoke & I don't drink》用了超成本拍攝，單單搭廠景便花了30萬元，遠遠超出原本7萬的預算：「我哋個團隊愈度愈癲，因為我要搭個𨋢景，搭完𨋢索性搭埋走廊，搭完走廊不如搭埋餐廳和健身室，裏面嘅場景全部都係搭出嚟，希望畫面連貫。」但費用已較《That Guy》做CG的費用便宜，做MV不計成本，笑言要努力接工作賺錢才有錢再拍。而MV中的造型似足「小丑」，是他最鍾意的，因有感常被人誤解是「衰人」，外界常對他外表評頭品足，標籤為「食煙飲酒講粗口，作奸犯科的衰人」，MV中跟他同𨋢的媽媽，擔心小孩與他接近，其實是他親身經歷，認為自己只是一個普通悶人而已。以前在台灣發展，無人相信他滴酒不沾，他喝下半口酒以示證明，最後暈低要經理人抬返酒店，自此沒有人不相信。至於吸煙的習慣，因為他兩年前開始健身發覺體能欠佳，一個決定就戒掉十幾年煙癮，現在嗅到身邊人身上的煙味，發覺原來自己不太喜歡。

化妝、髮型：carmencmakeup ／jimtsehair

場地:Arts_framing