【是日通勝】

農曆三月初三

壬寅年 癸卯月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、取魚、裁衣

忌：作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：6、18、27、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：近墨者黑，不要跟傳遞負能量的人走得太近。

金牛座：身心不在狀態，趁周日好好休息，不宜操勞。

雙子座：纏擾已久的問題須盡早解決，勿再拖拖拉拉。

巨蟹座：財政有點拮据，今天要節衣縮食，量入為出。

獅子座：別人對你好不是理所當然的，要懂得感恩啊！

處女座：受人事問題困擾，無論做甚麼事都容易分心。

天秤座：出外靠朋友，搞好人際關係，謀事阻力大減。

天蠍座：陪家人享受天倫之樂，可緩解心頭上的壓力。

人馬座：財運不穩，投資以保本為上策，忌盲目跟風。

山羊座：負能量纏身，不妨到郊外活動，對身心有益。

水瓶座：愛神來到身邊，悉心打扮，可吸引異性青睞！

雙魚座：不論做甚麼都要有耐性，愈心急愈容易出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 財運差

鼠：得貴人關照，利事業發展，財運也不錯。

牛：運勢突飛猛進，遇到各種難題都能解決。

虎：偏財旺，易有意外收入，讓你喜出望外。

兔：吉星高照，生活稱心如意，做事快靚正。

龍：是日沖煞，運勢欠佳，謀事受多方限制。

蛇：生活無憂，不妨趁周日享受一下家庭樂。

馬：心情愉快，可從工作中獲得極大成就感。

羊：荷包大出血，若不再節約，易負債收場。

猴：愛情運極好，單身者易邂逅到理想對象。

雞：有財來財去之象，宜趁機檢討理財策略。

狗：健康是財富，抽空鍛煉體魄，有益身心。

豬：財運差，意外開支多，出街消費要節制。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

舊物影響運氣及財運

在生活中，少數人會不捨得扔掉家中一些用舊了的東西，時間久了，不但佔位置，而且會逐漸陳舊，甚至布滿灰塵，使得家裏「不美觀」。在風水角度來說，舊物與財運緊密相關，用舊了的東西不及時扔掉，會影響你的運氣。

1.舊衫

在風水學上，衣服代表「衣祿」，為人的貼身之物，舊衫若不扔的話，無形中對人的氣場產生影響，不利於人的財運發展，如果不知道如何處理舊衫的話，捐贈衣服不失為一個好的辦法。

2.枯萎的植物

一個吉祥、富生機、清新的生活環境有賴於植物和綠化的布置，適當地在家裏擺放植物，對人的運勢會有幫助。家裏的植物如果枯萎了，需要立刻處理，若不捨得扔，留在家中會給人帶來不好的運勢，也會給人帶來消極、負面的心理暗示。

3.舊的電子產品

隨着科技發達，電子產品更新速度飛快，很多人喜歡留着舊的電子產品在家中，或者是不捨得扔掉。事實上，舊的電子產品多多少少都含有害物質，放在家裏更會影響家中磁場，風水角度來說，殘舊的電器不利於財運發展。

4.舊鞋

鞋象徵婚姻和事業，穿過出去的鞋子會沾染路面上的五行之氣，導致鞋子的五行雜亂，舊鞋若不及時處理，長時間會干擾家中氣場，不利於家居生活，更會使人的財運受損。