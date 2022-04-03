大師批八字夾！方力申陳曉華疑地下情穿煲　網民逼認愛

藝人方力申（小方）傳與年輕15歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera）發展地下情，被踢爆以狗公仔傳情，有網友更在社交網連番留言，要求他們公開認愛！女方多年來有位緋聞男友狄易達，而「申華」看似大纜扯唔埋，不過其實早有互動，堪輿學家李居明更曾批算雙方命中注定有姻緣！

42歲的小方有「緋聞男神」之稱，自6年前與拍拖10年的鄧麗欣（Stephy）分手後緋聞停不了，除了馮盈盈外，傳得最盛的還有陳瀅，近年網民又屢次要求他翻撻Stephy。他堅稱是單身，但被爆原來已有「新女」登場，最新緋聞女友是傳與狄易達相戀多年、27歲的前港姐Hera！

有讀者報料指有網民看不過眼2人發展地下情，在小方和Hera的社交網玩「大踢爆」，連續2日在小方的社交網留言，要求他公開認愛。前日小方上載與母親的合照，網民即留言狙擊：「幾時帶陳曉華見方媽媽，溝得人哋就認咗佢……個女仔畀你玩得好慘㗎」，小方之後再發文宣傳香港環島泳紀錄片，該網民又再出擊，兩度留言：「方力申愛陳曉華，快啲受溝！」更Tag了兩位當事人的帳號。

踢爆狗公仔傳情

Hera的社交網同日被「入侵」，她分享靚相並表示：「Magic of the film camera」，小方畀Like並留言回應：「除了增值自己，活得自在，不介意被比較，日子都可以過得快樂」，有網民即連發4個留言並tag小方，要求他「認數」：「方力申快啲認愛陳曉華」、「成日都要地下情」、「大膽啲認咗佢哋，明明對@herachann（陳曉華社交網帳號）有意思」及「送得狗公仔畀人，就認咗佢啦！追緊@herachann」，另有網民又留言：「方力申@alexfongliksun愛@herachann陳曉華送狗公仔，又要delete人哋account，此地無銀」，未知是因為被瘋狂挑機感到不勝其煩，還是要避嫌，他們不約而同關閉留言功能。

疑露餡一額汗

小方加盟邵氏成為高層樂易玲愛將，Hera亦是無綫力捧小花，擔任多齣電視劇的女主角，雙方未曾結劇緣，但關係「這麼遠、那麼近」。Hera曾以嘉賓身份亮相小方與當奴主持的節目《鬼上你架車2》，又齊齊參加無綫運動會及捧胡鴻鈞演唱會場，當日同行藝人還有小方的緋聞女友陳瀅。2人去年曾一同亮相李居明的玄學節目，當時大師直指他們有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以談戀愛」，當時排排坐的他們表現緊張，小方立即飲茶定驚，Hera則抹汗，小方為了打圓場即爆Seed說：「我車你返去！」

對於疑被網民踢爆地下情，小方昨日（2日）受訪時強調：「我冇拍拖呀！爆咩料啫？啲假account寫嘅嘢都要回應？唔好啦！希望大家唔好將啲女仔名放喺我度，謝謝，大家努力抗疫啦！」Hera亦口徑一致：「冇咁嘅事呀，我都唔知點解會有呢個傳聞。」雖然2人否認緋聞，但有網民質疑為何偏偏選中他們傳緋聞，猜測當中一定事有蹊蹺。