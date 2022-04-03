「小丑女2.0」Emma Mackey討厭同瑪歌羅比撞樣

憑Netflix原創英國劇集《性愛自修室》（Sex Education）走紅的英國女星Emma Mackey最近參與大片《尼羅河謀殺案》（Death of the Nile），同片還有「神奇女俠」Gal Gadot。

在《性》劇中飾演Maeve的Emma在第三季上架後，人氣可以說是一時無兩，社交網站粉絲人數激增至600萬。雖然她的演技出眾，不過最多人談論的不是她的演技而是她與「小丑女」澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）撞樣，並稱呼她為「瑪歌羅比2.0」！雖然她們的髮色及眼睛顏色都不同，但面部輪廓基本上有95%相似，有網民更將兩人的臉部製作了合成圖，她們都屬於方形臉，大大的眼睛，以及下唇豐厚的唇形，再搭配上金髮造型，相似度極高！

雖然與明星撞樣屬好事，但Emma卻因而感到好無奈。她說：「雖然能夠同瑪歌相比係一件好事，但我認為大家應該將焦點放喺我哋工作上，而唔係我哋嘅樣貌。荷里活吸引好多樣貌相似嘅人，然後大家就會將佢哋放埋一齊評頭品足。呢個只係人類作為一個物種會做嘅事，我哋會將唔同嘅人分類。」

現年26歲的Emma Mackey是英法混血兒，從小在法國Sable-sur-Sarthe長大，2013年搬到英國居住，大學修讀英國語文及戲劇學系。