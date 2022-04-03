【營事檔案】焗爐版豆腐漢堡　走肉良品

漢堡除了以兩片麵包夾住肉餅及蔬菜外，更有不同款式及變化。美國及台灣曾推出過以美式甜甜圈搭配炸雞而成的甜甜圈漢堡、香港更有漢堡包店以兩片班戟搭配豬柳及炒蛋而成的班戟漢堡。今次就選用了營養豐富的豆腐製作出素食者都可以食用的豆腐漢堡。

硬豆腐補鈣良品

硬豆腐又稱為板豆腐，由於擠壓出的水較多，因此質地較堅硬，適合用來炒、煎、炸等料理。豆腐含豐富的蛋白質及鈣質，其中以豆干及硬豆腐含量較高。根據食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》中表示，每100克含不少於120毫克鈣的食物屬「鈣的來源」食物，而硬豆腐以硫酸鈣作為凝固劑製作而成，因此鈣含量比較高。

番茄醬是高糖醬料

番茄醬味道酸酸甜甜，是因為大部分都添加了大量糖分來中和番茄的酸度及調味。每100克的番茄醬根據不同品牌，糖分可以由3克到最高26克左右，但由於番茄醬的使用量不算多，一般一份薯條約配兩湯匙番茄醬食用，大約有5.2克糖，相等於一粒方糖。大家只要注意食用分量，加入適量的番茄醬調味，都可以吃得健康！

【焗爐版豆腐漢堡 】 (2人份)

材料：

硬豆腐 1磚

雞蛋 1隻

生粉 3湯匙

番茄 半個

生菜 3片

脫脂芝士 1片

芥辣籽醬 1湯匙

番茄醬 1湯匙

黑芝麻 1茶匙

做法：

1.在大碗上放上篩及板豆腐，拿重物壓在豆腐上面，待數小時至大部分水分被壓出。

2.壓後的板豆腐加入雞蛋及生粉拌勻。

3.分成4等份搓圓按扁放在焗盤上，表面曬上黑芝麻。

4.焗爐180度焗15分鐘直至表面金黃，中途翻面一次。

5.番茄洗淨切厚片、生菜洗淨備用。

6.以豆腐餅、芥辣籽醬、生菜、番茄、芝士及豆腐餅的順序疊好即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。