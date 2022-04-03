《華燈》劉品言瘦身不瘦胸！靠兩大法則勁減11公斤

台灣女星劉品言憑台劇《華燈初上》帶挈人氣急升，其實天生骨架大、身材豐滿嘅佢，入行以來一直飽受被批肥胖、臃腫，令佢深受困擾，吃盡苦頭試勻各種減肥法，終於搵出適合自己嘅黃金法則，成功減走11公斤，仲瘦身不瘦胸！體重高峰曾達62公斤嘅劉品言，自言節食、電療埋線等如滿清酷刑嘅減肥方法全都試過，但依然冇持續效果，到最後「久病成醫」，仲整合出自己嘅兩大法則，一就係食足3餐同不戒澱粉，等自己有足夠體力減肥，但就會奉行少油少鹽，以及進食去水腫食物，二就係堅持每星期至少運動3次、每次30分鐘，除重訓外亦會做巴西柔術、慢跑、瑜伽等，令身型更加平均。而講到減肥不減胸，佢就大爆貼士係鍛煉背肌，透過蝴蝶機雕塑線條，改善駝背同時令上圍保持堅挺。

佢透露非常滿意現時嘅身形，亦不會再盲目跟從外間嘅審美標準：「如今回望，覺得很可惜的是我過去沒有勇氣與大眾分享，我應該早一點做自己，勇敢說出我不覺得美和胖瘦有關係。過去身材曾經是大家討論的焦點，但現在我知道自己的身型絕對不會是紙片人，我也可以努力達到我想要的身體曲線，就算不滿意，也不會回到以前那種心情了，因為這就是我。」