劉小慧免費開放平台　幫小商家任「代言人」度過難關

有「得閒修女」之稱的劉小慧，自3年前開設社交平台介紹「好物」後，火速成為最紅的「銷售女王」之一。近日有見新冠疫情第五波再度重創經濟，失業率亦升至最新的4.5%，在議員力推「保就業」計劃助僱主及僱員有喘息空間前，應打工仔之急推出「手牽手計劃」（暫名），免費開放平台助小商家及創業者做生意商，更無懼同行如敵國的利益關係，為小商家任「代言人」及提供一條龍的運送服務。據知小慧的網上帶貨身價為6位數字，故變相向小商派錢，兩周內已收到近百個申請，有意網民帶淚留言感激小慧的善心。

昨日小慧接受訪問時，指推出計劃全為回饋社會:「我感恩過往呢3年，自嫁人後出返嚟見人，啲粉絲成就咗我創造咗成11萬粉絲嘅專頁，我呢個得閒修女最大嘅技能就係『講嘢』同『買嘢』，我就諗不如就運用到我呢個平台，同埋我啲技能，貢獻番畀呢個社會，幫吓啲啲捱租金，但呢個月又開唔到工嘅小商家，我嘅目的只係希望可以幫佢哋多番啲少少收入同曝光，換唔到副偈，都入番啲油先啦。」她覺得單單做善事也非最有效幫助基層的方法:「政府夠有錢啦，但派錢都唔係最幫到手嘅方法，咁我就諗不如幫人開創商機，錢搵錢先可以有財路。」

她補充計劃正召募台項目名稱，廣邀各界發揮她缺乏的創作力，但預計於本月正式啟動，不過要登陸其平台需要申報外及要通過其「最強QA（產品測試）」以保其「金漆招牌」：「我同店主都係一個非常有要求嘅人，真係要『好嘢』、『正嘢』、又或者性價高嘅貨品，我先會做；因為我真係要好熟習產品嘅資料，我先會講到佢嘅特性，所以要預咗我真係會問得好仔細。因為相信我嘅粉絲朋友，都係因為我係『人肉說明書』。同埋我會計到用最低成本去推銷，會喺運貨費用度慳得就慳。」但聲明不會做直銷產品，因為跟她的工作上部分產品有合約牴觸。