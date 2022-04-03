回顧過去34年演藝路　影帝林家棟從未停步

藝人林家棟日前接受李志剛主持的電台節目訪問，大談自己的演藝路，家棟透過參加1988年藝員訓練班入行，曾參與超過100部電視劇。雖然拍攝工作日以繼夜，但他自言在電視台的日子是最快樂的歲月。他憶述起初加入電視台時，並沒有獲派太多重要角色，但無論只有一集或20集的戲份，他也會拚命去演，並感恩前面仍有路可以繼續行，能獲得演出機會，已經心滿意足。

電視劇《大鬧廣昌隆》曾被列為倉底貨，男主角家棟坦言沒有影響心情，因為一個演出完結後，他便放眼寄望下一個演出，劇集能否播出是他掌握範圍以外的事。他的人生座右銘是向前看。縱然劇集播出後大受歡迎，他亦沒有因此感到吐氣揚眉，只是輕描淡寫地説道：「證明自己當時演出的方法是對的。」

家棟其後在電視台躍升至一線小生，正值事業振翅高飛之際，他卻毅然放棄電視台合約藝員的身份，隻身勇闖陌生的電影界，家棟直言，最初接觸電影圈，發現跟電視劇的拍攝完全是兩碼子的事，惟有還原基本步，由最低層開始重新做起。雖然經歷很多挫折，但沒有減退他在電影發展的決心，之後更獲電影《樹大招風》奪得香港電影金像獎影帝，不過，他仍不甘於此，繼續向下個目標─幕後策劃進發。

家棟認為電影編劇及監製的身份，令他更了解自己，更能發揮所長。電影的魅力讓他全程投入，而他的目標並不是得到甚麼獎項或票房報捷，反而是以一個小影迷的心態，跟多位心目中的偶像合作。其中不得不提電影《殺出個黃昏》，他指能邀請馮寶寶等知名演員參演，是他夢寐以求的機會，而電影能獲得本年度香港電影金像獎的提名，更是令人喜出望外的收穫。