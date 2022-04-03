熱播韓劇女主角　手袋係咩來頭？

許多絲打在追韓劇時，不單會留意劇情，還會參考女主角在劇中的造型，從衫褲鞋襪到髮型飾品都會成爲大家的時尚話題。不過同款服裝在穿搭上對於身材的要求太高，但手袋飾品就沒有身材限制，而且還會有錦上添花的效果。今次就搜羅了大熱韓劇－《三十九》、《氣象廳的人們》、《社內相親》中幾位女主角選用的手袋，有興趣Get同款手袋的就要看看。

溫柔可愛Feel手袋

金世正在人氣劇《社內相親》中所飾演的平凡白領申夏莉，為頂替閨密相親而假扮富家千金。裝扮風格也會隨兩種身份切換而改變，例如與朋友見面時會搭配尺寸小巧卻實用的Size S Roseau手袋，手袋上點綴了品牌經典的竹節扣，利落的牛皮線條和百搭的啡色，看起來非常親民，是易襯易搭之選。當她變成富家千金時，就會用Mini尺寸的Brioche手袋，其採用的小羊皮材質配上精緻車線設計，盡顯精巧皮革工藝，更能凸顯富家千金的身份。

線條流暢營造優雅氣質

新娘子孫仙在婚禮上穿上婚紗美到似仙子，在劇集《三十九》中的造型也一樣迷人。劇中她飾演一位皮膚科醫院院長（其實就是一位富婆），所以她的手袋出自古老的手袋名牌Delvaux，是誕生於1967年的手袋款式Tempête，線條流暢的設計完美襯托了孫仙的高貴氣質。而另一位女神朴敏英也在《氣象廳的人們》中使用同一品牌手袋，手挽的奶茶色的Brillant手袋，線條優美又顯氣質，看來女神們的愛好都是一樣的。