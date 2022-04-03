鍾欣潼自認心急致離婚收場　現樂於單身：男人不可靠

藝人鍾欣潼（阿嬌）前年與賴弘國離婚，近日賴弘國再婚兼再榮升爸爸，相反阿嬌感情上尚未有着落，日前佢亮相內地節目《辣媽學園》分享對婚姻嘅睇法：「你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是你自己，男人不可靠的。」更自認曾因為太心急拍拖導致最後離婚收場：「着急過啊，但離了啊。就過了那段時間，沒事了。」佢續指現時十分享受單身生活：「也挺煩的，你要擔心他的情緒，你為甚麼要找個人來煩自己？來氣自己？多了個絆腳石。我覺得好舒服啊一個人，一個人也可以很精彩啊。」不過佢亦表示唔抗拒結識異性，更自爆不乏小鮮肉追求：「我遇到的都是小男生，不知道為甚麼，但是不是愛的層面上了，已經是實際上真的不太匹配。」

講到擇偶條件，佢表示希望對方有擔當、不小器，又堅持對方要有完整家庭背景，因自己出身單親家庭，故明白有完整父母嘅分別，寄望未來孩子可以有更多嘅愛，而提到同另一半相處，佢就指唔會Check對方電話，但就接受唔到無故失聯：「找他的時候必需找到人，就算你忙，你回我一個也可以，反正我知道你在哪裏，你在工作我就不煩你。不用立刻的，就是有回應就好了。」