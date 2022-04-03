韋史密夫奧斯卡打人形象插水　拖累新片計劃剎停

出爐奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）早前於《第94屆奧斯卡金像獎》因諧星基斯洛克（Chris Rock）在台上講一個關於其妻珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）的光頭笑話，走上台掌摑對方一巴。雖然華人社會不少人認為韋哥是「真男人」，但熟悉「寸」燒（Roasting）嘲諷喜劇文化的美國人，普遍認為該笑話非常輕微，亦非針對珍達的「鬼剃頭」病情，韋哥打人完全是侵犯言論自由。

這邊廂基斯因被打後保持風度，帶挈他楝篤笑騷大賣，那邊廂韋哥事業面臨危機，才剛辭任奧斯卡會員，多部新片亦被剎停，包括《重案夢幻組》（Bad Boys）第4集與Netflix新片《Fast and Loose》。由韋哥飾演黑奴的衝奧作《Emancipation》雖然已經拍畢，同樣上映無期。

雖然打人事件曾驚動警方，韋哥為此接連陷入不利局面，仍然有陰謀論者「眾人皆醉我獨醒」認為一切都是做戲，除了是為挽救奧斯卡收視，更是為贊助奧斯卡的藥廠宣傳生髮新藥。這些「獨醒人士」在社交網站沾沾自喜宣揚自己的「大發現」，行為活像「地平說」論者。