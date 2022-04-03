長新冠食咩好？專家教揀飲擇食對症下藥

第五波新冠肺炎肆虐，本地感染人數逾百萬，不少康復者更幾個星期後或多或少仍然有不同後遺症，好似疲倦、咳嗽和腦霧等症狀，不想繼續食藥，一於跟註冊營養師及中醫師「食」住調理，推介各款湯水和食療，令大家強身健體，重投生活。

後遺症一：腦霧 食維他命C+奧米加3

針對新冠後遺症，聽得最多就是康復者容易有「腦霧」，據英國註冊營養師陳玉儀（Joanne）指，英國國民健保署對腦霧的定義，是集中力不足、思緒混亂、健忘、思考緩慢和精神疲勞。有研究指出新冠肺炎所導致的神經病理學機制，可分為直接病毒感染、嚴重的全身炎症、神經炎症和形成微血管血栓等情況。另一研究指免疫系統過度活躍，會令免疫失調、攻擊自身組織，從而影響腦部功能，造成腦霧。Joanne指不妨多吃抗氧化而具抗發炎的維他命C，如奇異果、番石榴、燈籠椒和西蘭花等食物。至於三文魚、沙甸魚、吞拿魚、鯖魚、亞麻籽和奇亞籽，含豐富奧米加3脂肪酸，同樣有抗炎作用。

食乜好？核桃鵪鶉蛋補腦

位元堂註冊中醫師黃世杰醫師針對腦霧和集中力不足等症狀，選用補腦的核桃和富磷脂的鵪鶉蛋，設計了2款湯水和湯羹，修復大腦。

湯水1：核桃杜仲豬骨湯

功效：健腦、提高智力和補腎氣

材料：核桃肉30克、杞子10克、杜仲10克、陳皮5克、豬骨200克、黃芪10克、生薑數片、水1公升

湯水2：紅棗鵪鶉蛋羹

功效：讓人體吸收磷脂修復大腦組織，健胃益氣血。

材料：5至6隻鵪鶉蛋、3至5粒紅棗、水適量、糖少許（有需要時落）

後遺症二：呼吸系統問題 維他命A+胡蘿蔔素

很多患者感染病徵是喉嚨痛、咳嗽和流鼻水，但康復後依然有上述症狀，甚至氣喘等。Joanne指有新冠病症的肺屍報告顯示，患者肺部組織曾受病毒攻擊，令肺部纖維化和出現疤痕組織，纖維化會讓肺部僵硬，令呼吸和氧氣進入血液變得困難，長此下去，會呼吸困難和影響肺功能。抗氧化的維他命A和胡蘿蔔素，能保持上呼吸道黏膜完整性，如雞蛋、蛋黃、南瓜、蘿蔔和動物肝臟都含有上述營養。

有康復者覺得口乾，原因有可能是病毒細胞造成腎素血管緊張素系統紊亂、唾液腺炎症、缺乏鋅質、顱神經病變和使用藥物等原因導致，不妨吃點含鋅的食物，如蠔、豬肉、果仁和南瓜籽等來改善。

食乜好？黨參南北杏補氣管

針對氣管問題，黃醫師因應不同的症狀，如乾咳、口乾或痰熱等問題，對症下藥。

湯水1：麥冬五味子黨參瘦肉湯

功效：益氣生津、斂氣養陰，虛喘、乾咳無痰或口乾者適合飲用。

材料：黨參12克、麥冬15克、五味子5克、瘦肉100克、水1公升

湯水2：杏仁豬肺湯

功效：止咳平喘、利咽潤腸，適用於口乾、咳喘、腸燥便秘者。

材料：南北杏各10克、無花果5枚、陳皮10克、豬肺半個、水1公升

後遺症三：疲倦 鐵質+鎂質

生病時感到疲勞不奇怪，但病愈後依然疲憊不堪就很辛苦，Joanne指新冠康復者肺功能下降，影響呼吸以致血氧不足，容易令人感到疲倦。常見有慢性疲勞候群症，病徵包括在精神和體力上的無力感、認知困難和難以集中，原因和受病毒感染，或因病毒引起的慢性發炎和身體不正常的免疫反應所導致。這個時候，就要吸收足夠的鐵質和鎂質。牛肉、豬肉、紅腰豆、枝豆和黑木耳等食材含大量鐵質，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官。另一方面，鎂能讓神經肌肉放鬆、保持心情平靜，香蕉、果仁、牛油果、乳酪和菠菜等都啱食。

食乜好？陳皮肉桂提氣

黃醫師指，當感到疲倦時，最緊要提氣補氣，除益氣的黨參、黃芪外，陳皮能行氣化痰、肉桂能鼓動氣血，除了煲湯水，也可打造美味的黃芪雞，連肉帶湯一起吃，最是滋補。

湯水：參芪燉瘦肉

功效：益氣固表、行氣化痰。

材料：黃芪5克、黨參10克、陳皮3克、瘦肉100克、水適量

膳食：黃芪雞

功效：補氣提氣、鼓動血氣，適合軀體疲勞、體力下降者。

材料：黃芪30克，陳皮15克，肉桂12克，公雞1只、水適量

後遺症四：肌肉關節痛 蛋白質+抗氧化劑

研究指出，病毒可直接侵入或影響自身免疫，從而引起病毒性肌炎，新冠肺炎可引發如皮肌炎、橫紋肌溶解症和椎旁病等症狀。Joanne建議有這些症狀的人，可補充如雞蛋、魚肉、雞肉或豆腐等含蛋白質的食物，有助修復肌肉。另外，薑黃、藍莓、提子、紫番薯、紫洋葱、紅肉火龍果和蔓越莓等食物，含各種抗氧化劑如薑黃素、花青素及白藜蘆醇等，有助消除身體內自由基和抗發炎。

食乜好？藿香健脾化濕

在中醫角度來講，肌肉痛和體內濕氣有關連，藿香可辟邪化濕，薏米祛水消腫，加上有止痛作用的陳皮，有助紓緩疲勞。

藿香祛濕湯

功效：健脾化濕、利水消腫、理皮止痛。

材料：藿香10克、紫蘇葉10克、陳皮5克、薏米30克、水1公升