TFBOYS粉絲內戰互爆黑材料　王俊凱發聲明拒絕引戰

TFBOYS成員易烊千璽近日被爆考高中時疑「走後門」獲取錄，事件愈演愈烈，竟然連隊友王俊凱都牽涉其中，有指原來早前王俊凱被爆延遲畢業一事，全是易烊千璽粉絲爆料，之後有傳王俊凱粉絲則反擊，爆出易烊千璽「走後門」一事，雙方粉絲互揭對方偶像「黑材料」，爆發「內戰」！對於被爆料一事，王俊凱一直保持沉默，但眼見事態嚴重，終於忍不住發聲，他透過工作室發聲明指：「出道八年多來，王俊凱先生總是頻繁被有意地推進輿論的中心，被抹黑，被造謠，被當做他人的公關擋箭牌，本着公眾人物在享受『粉絲』效應帶來巨大關注的同時也需要承受一定輿論傷害的原則，王俊凱先生及工作室一次又一次地主動選擇讓步、容忍和沉默。本次事件原無意佔用公共資源，但面對近期持續數日的大規模惡意引戰抹黑，我工作室現已委託律師對相關言論進行取證保全，準備通過一切法律手段維護自身的合法權益，我們始終堅信法律的公平公正。」

文中又提到希望每一位網絡用戶均能對自己的言行負責，並強調「拒絕惡意引戰」、「共同營造安全、文明、和諧的網絡環境」，似乎間接回應粉絲內戰，希望自己與易烊千璽的粉絲能和平相處。