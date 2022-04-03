陳國峰確診後瘦足一個碼　坦言有後遺症：心同肺都扯住

藝人陳國峰（Penny）、「AO歌王」楊立門等，今日（3日）現身佐敦，為抗疫餐廳開幕作嘉賓及派發物資包予有需要人士。早前不幸患上新冠肺炎並現已康復的Penny，表示自己是過來人，困難期間得到很多人的幫助，是時候要回饋社會，病後身形明顯細了一個碼的他説：「我依家都唔知算唔算好番晒，覺得自己體質差咗，肺同心都扯住，又唔夠氣，冇乜胃口，記憶力同反應都差咗。（病期間有冇影響工作？）隔離嗰陣咁啱《破毒強人》停工，不過《愛‧回家》自己就要停一停，其實未中之前自己都已經擔心，監製好好，知我屋企有小朋友，同我講話若果擔心因為開工而染疫，可以同佢請假。」

他續指為了太太及兩名兒子安全着想，早於染疫前自己已搬回媽媽家中同住，但不幸與媽媽相繼染疫：「依家好番不過都仲係同媽咪住。（小朋友咪好掛住你？）我都好掛住佢哋，依家會用視像通話見面，有時都會返去攞嘢，阿仔一見到我就即刻喊晒。」他指近2年很多工作也停了，就連自己的飲食生意亦已結束，笑言發現自己不適合做生意的他，坦言現時主要靠無綫薪金過活：「之前都會做part-time例如健身教練，但健身室禁開之後都冇得做，希望健身室可以早日重開，疫情快啲完啦。」