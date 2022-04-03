33C郭奕芯自認想隆胸　親揭酒樓食飯慘遭非禮

樣靚身材正嘅郭奕芯（Ashina）早前擔任網台節目嘉賓，大談「胸大的煩惱」。Ashina坦言身材太好為佢帶嚟唔少煩惱，仲話出街、做運動嗰時成日都會畀人望，搞到佢好尷尬，佢話：「夏天會着背心落街買嘢食，都好多人望住，真係好普通一件背心，但因為貼身會成條線。有時做運動我會着Sports Bra，有次個健身教練同我講，會話我一跳，個胸彈下彈下，真係超尷尬。」

而擁有33C漲爆上圍嘅佢仲自爆曾有隆胸嘅念頭，佢話：「其實我唔覺自己胸大，我覺得係正常有肉地，肥得平均。人哋成日話我大胸，我其實唔係好大得C級，幾年前仲諗過（隆胸），但諗諗下都係唔好，我一做咗就係假，假就係假，返唔到轉頭。」

被問到有否因身形好而遇上不快事情，Ashina就話曾收過網民露骨私訊，更試過畀人非禮，佢話：「去Salon洗頭咪會放條毛巾喺心口，我Feel到佢隻手輕輕掂到我個胸，但我唔係好肯定。仲有一次係同男朋友同埋佢屋企人喺酒樓食飯，有個男人行過掂我大髀，嗰下好嬲就同個男人理論，男朋友屋企人喺度，可能我男朋友覺得好失禮，問我有冇記清楚，個男人仲要講『你咁醜樣，點解要摸你？』，嗰下勁嬲。」Ashina仲話當時有報警署理，該位男士先肯同佢道歉，又話怕呢啲事再會發生，依家佢都少咗搭地鐵。